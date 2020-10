NATTENS NYHETER: Hund och björn påkörda • Mora vann efter tight match • Stökig natt i Borlänge

Nattens nyheter

Hund påkörd på E16 – polisen efterlyser hundägaren. En hund blev påkörd ett par kilometer öster om Björbo i Gagnefs kommun sent på fredagskvällen. Polisen efterlyser nu ägaren till hunden, troligen schäfer, som kan ha skadats svårt.

Personbil krockade med björn i Älvdalen. Vid 21-tiden på fredagskvällen körde en personbil på en björn på riksväg 70 i Älvdalen. Eftersöksjägare kallades till platsen för att leta rätt på björnen.

Flertal personer i bråk i centrala Borlänge – en person misstänks för misshandel. Strax innan halvtvåtiden på natten mot lördag larmades polis till ett bråk i centrala Borlänge. Ett flertal personer ska ha varit inblandade i ett bråk.

Person rånad i centrala Borlänge – polisen kunde gripa en misstänkt. Vid tretiden på natten mot lördag kallades polis till centrala Borlänge där en person ska ha blivit utsatt för rån.

Sport

Mora stod emot och vann – efter slutdramatik: "En tight match". Mora IK vann mot Kristianstad. Hemmalaget tryckte på – men Mora höll undan till tre friska poäng på fredagskvällen. "Det var en tight match", sade Moras tränare Johan Hedberg.

Borlänges viktiga svar– islossning trots målkungens frånvaro: "Finns andra här som har det i sig". Fyra mål på de två första matcherna innebar sämst facit i serien. Mot Forshaga släppte det till sist för Borlänge, som i de två sista perioderna satte sex puckar och avgjorde matchen. Trots att målkungen, Markus Persson, fortsatt saknades.

Lundell utvisad när Malungs IF föll – klappade handen mot taktiktavlan: "Blir tufft till slut". Malungs IF kände sig orättvist behandlat av domare Jesper Karlsson. Till slut rann det över även för tränare Per Lundell, som öppet visade sitt missnöje.

