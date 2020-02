NATTENS NYHETER: Inbrottstjuvar lämnade kofot på brottsplatsen • Bilist och passagerare hade narkotika på sig

Nattens nyheter

Garageinbrott upptäcktes av vaktbolag – såg tjuvar via kamera. Ett privat garage i Grängesberg fick besök av tjuvar under natten mot fredag. När polisen kom fram hade de lämnat – men tjuvarna glömde att ta med sig kofoten de använt för att bryta sig in.

Man och kvinna misstänkta för narkotikabrott. Båda kom i en bil som kvinnan körde när polisen vinkade in bilen på Norra Backa i Borlänge. Båda fick följa med för provtagning och kroppsbesiktning – och polisen hittade narkotika på båda.

Amanda Bergman tog hem en Grammis – så gick det för Dala-artisterna på kvällens gala. Gagnefbördiga Amanda Bergman och hennes band Amason tog hem ett av två möjliga priser på Grammisgalan under torsdagskvällen. Även Lena Willemark från Älvdalen prisades.

