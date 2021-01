NATTENS NYHETER: Man gripen för dopningsbrott • Trumps anhängare stormade kongressen

Nattens nyheter

Bilist körde in i vajerräcke på riksväg 70 i Borlänge. En singelolycka inträffade under onsdagskvällen på riksväg 70 i höjd med Åselby i Borlänge. En bilist ska ha snurrat runt och åkt in i vajerräcket.

Bilist i Borlänge gripen – misstänks för dopningsbrott. En man i 40-årsåldern har gripits i Borlänge misstänkt bland annat för dopningsbrott och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Dödsskjutning när amerikanska kongressen stormades. En kvinna sköts ihjäl i samband med att Kapitolium i Washington DC stormades av hundratals Trumpanhängare på onsdagen.

Sport

Falu BS utmanade Ljusdal nästan hela vägen – men kaptenen slår fast: "De vinner rättvist". Falu BS var med och utmanade Ljusdal hela vägen in i slutminuterna i allsvenska bandyn. Men väl där kunde hemmalaget rinna ifrån med två snabba mål och vinna med 5–3. "De har lite högre fart och är lite hetare", säger lagkaptenen Mikael Olsson på väg av isen på Idrottsparken i Ljusdal.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 023-475 75 eller mejla till tips@daladem.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: dalademokraten.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter