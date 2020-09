NATTENS NYHETER: Misstänkt rattfyllo körde in i vägarbete • Hundpatrull i jakt på inbrottstjuvar

Nattens nyheter

Bil demolerad efter att ha kört in i vägarbetsområde – föraren misstänks för brott. En bil körde in i ett vägarbetsområde i Borlänge sent på torsdagskvällen, och orsakade nedsatt framkomlighet.

Brandkårsutryckning efter larm om rök i flerfamiljshus i Falun. Räddningstjänsten larmades till en befarad brand i en lägenhet på Vallmansgatan i Falun under natten mot fredag.

Hundpatrull saknade spår efter inbrottstjuvar vid skola i Borlänge. Hushagsgymnasiet i Borlänge fick besök av inbrottstjuvar under natten mot fredag. Ärendet inkom till polisen vid 01.50-tiden.

Sport

Leksands sköna storseger i klassikermötet: Här är Leksands sköna besked inför SHL-premiären: 5–2 mot Brynäs i genrepet.

