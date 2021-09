NATTENS NYHETER: Okänd marodör angrep bilar i Borlänge • Stulet fordon hittat i Falun

Nattens nyheter

Bilar skadade av okänd marodör. En oidentifierad person skadade bilar som stod parkerade vid Maximteatern i Borlänge under natten.

Polispatrull hittade stulen moped i Falun. En stulen moped togs i beslag av en polispatrull i Falun under natten.

Sport

Tung svensk kvalförlust i Aten. Beröm söver. Det nya, vackra, starka, underhållande och vinnande landslaget – så hyllades det i torsdags. En knapp vecka senare tog ett kritiserat men hungrigt Grekland ned Sverige på jorden. 2–1-segern spetsar till VM-kvalgruppen rejält.

Efterlängtad seger för Kvarnsveden efter sent avgörande. Trenden är bruten. Efter fyra raka förluster tog Kvarnsveden alla tre poängen under onsdagen när man besegrade IFK Österåker med 2–1. Matchjälte blev Simon Ingesson som på egen hand gjorde det avgörande målet i den 84:e minuten. "Jag gör en liten "Kulusevski-fint" och får dunka in den i bortre, otroligt skönt", säger Simon Ingesson efter matchen.

Hotade serieledaren – men starten sänkte Brage: "På väg uppåt". Serieledande Hertzöga kom till Borlänge med nio raka utan förlust. Man lämnade med tio, men Brage hotade Karlstadslaget och föll till sist snöpligt med uddamålet. "Det känns ändå som att vi är på väg uppåt. Och jag tycker att den här matchen också visade att vi har ett bra grundspel", säger lagkaptenen, Anna Linh Stenquist Foberg.

Succé för nya kedjorna – Mora var klasser bättre än Sundsvall. Mora IK visade vilken skillnad det är mellan Hockeyallsvenskan och Hockeyettan. I SCA-cupens premiär var dalalaget flera nivåer bättre än Sundsvalls Hockey. Efter islossningen i andra perioden drog Mora ifrån och vann med hela 6–1.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 023-475 75 eller mejla till tips@daladem.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: dalademokraten.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter