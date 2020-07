NATTENS NYHETER: Polisen hittade misshandlad kvinna – en man gripen • Väjde för djur och körde in i mitträcket

Nattens nyheter

Bilist väjde för djur och körde in i mitträcket utanför Säter. Under natten till söndagen inträffade en singelolycka på riksväg 70 strax norr om Säter. En bilist hade kört in i mitträcket.

Polisen hittade misshandlad kvinna i lägenhet i Borlänge – en man gripen. Under natten till söndagen greps en man i 40-årsåldern, misstänkt för att ha misshandlat en kvinna i en lägenhet i Borlänge.

Sport

BILDEXTRA och höjdpunkter – se när Kvarnsveden bet i gräset mot Jitex. Kvarnsveden misslyckades återingen med att ta poäng på hemmaplan.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 023-475 75 eller mejla till tips@daladem.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: dalademokraten.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter