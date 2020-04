NATTENS NYHETER: Polisen tiger om insats i Borlänge • En till sjukhus efter älgkrock

Nattens nyheter

Ung man greps – tog sig in i lägenhet med våld mitt i natten. En man i 25-årsåldern greps efter att ha tagit sig in i en lägenhet i Borlänge under natten. I lägenheten befann sig två personer. "Han misshandlar en målsägande och hotar med ett stickvapen", säger Torbjörn Roos, vakthavande befäl vid polisen.

Polisen förtegen om insats i Borlänge. En polisinsats pågick under onsdagskvällen i Borlänge. Polisen var under natten mot torsdag förtegen om ärendet med hänvisning till förundersökningens tidiga skede.

Personbil krockade med älg på riksväg 70 – en person till sjukhus. En personbil krockade med en älg på onsdagskvällen på riksväg 70 mellan Leksand och Rättvik. Två personer befann sig i bilen och en av dem fick föras med ambulans till Falu lasarett.

Falubo fick nära 150 000 i a-kassa – arbetade heltid. En Falubo har dömts för bidragsbrott efter att han under ett drygt halvår tagit pengar från a-kassan – trots att han jobbat heltid. Totalt lurade mannen till sig nära 150 000 kronor.

