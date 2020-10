NATTENS NYHETER: Träd låg på vägbanan – personbil krockade • Luleå sänkte Leksand

Nattens nyheter

Personbil körde in i träd som låg på marken – inga allvarliga personskador. Det var vid 22.48 under torsdagskvällen som en personbil krockade med ett träd på väg 66 vid Nyhammar i Ludvika kommun. Det var begränsad framkomlighet i området under räddningstjänstens arbete på platsen.

Larm om trafikolycka på E16 – personbil ska ha kört in i vajer. Under fredagsmorgonen ska en personbil ha kört in i en vajer på E16. En person ska enligt larmet vara drabbad.

Sport

Mardrömsstarten sänkte Leksand mot Luleå – lyckades inte hämta in tidigt 0–2-underläge. Leksand hamnade i ett tidigt 0–2-underläge mot Luleå. Närmare än så kom laget inte i matchen, utan förlorade med 2–5 i den svåra bortamatchen.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 023-475 75 eller mejla till tips@daladem.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: dalademokraten.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter