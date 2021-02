NATTENS NYHETER: Trasig spargris polisspår efter bankinbrott • Nedkylda personer i olycksbil

Nattens nyheter

Polisens fynd efter bankinbrott: En krossad spargris. Södra Dalarnas Sparbank i Hedemora utsattes för ett inbrott under natten. Platsen är nu avspärrad av polisen.

Personer nedkylda efter trafikolycka utanför Borlänge. Två män var inblandade i en dikeskörning några kilometer sydväst om Borlänge under natten. De ska ha larmat först efter ett par timmar efter olyckan, sedan de blivit nedkylda.

Snöfall på ingång. Efter en mestadels kall och klar natt ökad molnighet under dagen och under kvällen kan snöfall ta sig in västerifrån, enligt SMHI:s väderprognos.

Sälenbärgaren "Hogan" ny huvudperson i tv-serie. Han har kört bärgningsbil i Sälen i 35 år och är en lokal profil som blir nu blir känd över hela Sverige. "Jag kände ingen tvekan när jag fick frågan om jag ville bli tv-bärgare", säger Jan "Hogan" Persson.

