NATTENS NYHETER: Två bilar kolliderade • Uthus gick inte att rädda – fick brinna ner • Personbil körde in i träd

Nattens nyheter

Personbilar i krock utanför Älvdalen. Strax efter klockan tre natten mot måndag inträffade en trafikolycka utanför Älvdalen. Två personbilar hade kolliderat.

Uthus utanför Sundborn brann ner – gick inte att rädda. Strax före klockan elva på söndagskvällen inkom ett larm om brand utanför Sundborn. Ett uthus stod i lågor och gick inte att rädda.

Singelolycka i Avesta – personbil körde in i träd. En singelolycka har inträffat sent på söndagskvällen i Avesta kommun. En personbil hade kört av vägen och in i en träd efter Älvnäsleden.

Sport

Tidigare Dalkurdanfallaren tillbaka i Borlänge – Pllana efter första träningen med IK Brage: "Jag är en annan spelare nu". Han är IK Brages enda nyförvärv hittills. På söndagen var den forne Dalkurdanfallaren, Leonard Pllana, på plats i Borlänge för den första träningen med sitt nya lag.

