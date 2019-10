NATTENS NYHETER: Ung kvinna till sjukhus efter singelolycka – misstänks för rattfylla

Nattens nyheter

Fem personer inblandade i trafikolycka på riksväg 70 norr om Gagnef – bilist körde in i bilen framför. Sent på fredagskvällen inträffade en trafikolycka på riksväg 70 norr om Gagnef. En bilist körde in i en framförvarande bil.

Kvinna förd till sjukhus efter singelolycka norr om Mora – misstänks ha kört rattfull. Vid 22.20-tiden på fredagen inträffade en singelolycka på riksväg 70 norr om Mora. En kvinna skadades och fick föras till sjukhus. Hon misstänks nu för brott.

Eldade i kamin utan skorsten – villa i Idre rökfylldes

Under natten till lördagen fick räddningstjänsten rycka ut till en befarad brand i en villa i Idre. De boende hade eldat i en eldstad som inte hade någon fungerande skorsten.

Dömd för att ha slagit ihjäl sin lillebror – nu är Anders frisläppt: "Trots allt ska jag leva vidare". För tre år sedan slog Anders Gunnarsson i frustration ihjäl sin lillebror med en slägga. Han dömdes till tre år i fängelse. Nu har han fått lämna fängelset och har istället fotboja.

Leksand pressade AIK – men jumbon föll på nytt i SDHL. Sju raka förluster inför nedsläpp. Men Leksandsdamerna pressade AIK på bortaplan. Till sist gick det dock som vanligt för tabelljumbon – som föll knappt mot nya SDHL-trean.

