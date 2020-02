NATTENS NYHETER: Ungdomar misstänks ha kastat sten mot bostäder • Elitserien i speedway döps om – efter ny huvudsponsor

Nattens nyheter

Flera lägenheter utsatta för stenkastning i Borlänge – tre ungdomar omhändertagna av polis. Polisen omhändertog på onsdagskvällen tre unga pojkar misstänkta för skadegörelse. Ungdomarna misstänks ha kastat sten genom flera lägenhetsfönster.

Dalatrafiks vd lämnar – får tolv månadslöner: ”Finns inte förutsättningar för mig att fortsätta”. Under onsdagskvällen meddelade Region Dalarna att en överenskommelse slutits med Bengt Benjaminsson. Han lämnar uppdraget som chef för kollektivtrafikförvaltningen och vd-uppdraget i Dalatrafik.

Måltorkan över efter 40 matcher – när MIK-backen spräckte nollan. Nollad i 40 matcher den här säsongen. Då fick Morabacken Viktor Amnér se måltorkan gå över efter dubbla fullträffar i seger mot Västerås IK. "Klart att jag har funderat mycket. Det var skönt att det lossnade", säger han.

Byggvarukedjan blir ny huvudsponsor till Elitserien i speedway – som byter namn. I går meddelades via ett pressmeddelande att Elitserien i speedway får ett nytt namn. Från och med nu går ligan under namnet Bauhaus-ligan, sedan Bauhaus har gått in som ny huvudsponsor i ligan.

Unge talangen Moras bidrag – nominerad till Guldgallret. På onsdagen presenterades årets nominerade till Guldgallret, priset till Hockeyallsvenskans bäste junior. Då har fansen röstat fram Alex Lind som Moras bidrag.

