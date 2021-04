Nej till nej om fyrverkerier: "Att djur far illa ser vi som ett stort problem"

I Falu kommun får man idag använda pyrotekniska varor under 30 april och nyårsafton mellan klockan 18:00 - 01:00. Detta är ett undantag som kommunen beslutat om, från det nationella förbudet.

I mitten av januari i år lämnade Vänsterpartiet in en motion om att ta bort kommunens undantag och följa det nationella förbudet.

– Tyvärr vet vi alla att det inte bara smäller dessa datum eller mellan de timmarna. Trots det rådande nationella förbudet som ändå finns, så smälls det både innan och efter dessa undantag, säger Patrik Liljeglöd, gruppledare för (V) i Falun och en av författarna till motionen.

I sin motion skriver V att "både djur, blåljuspersonal och andra människor har blivit skadade och till och med dött. För att inte tala om de bortkastade pengar i ett för miljön dåligt arrangemang."

Under kommunstyrelsens sittning på tisdagseftermiddagen blev det avslag för V:s pyroteknikmotion. Alliansen plus socialdemokraterna röstade emot. V och MP röstade för. Därmed kommer motionen med all sannolikhet också att avslås vid nästa fullmäktige i Falun onsdagen den 12 maj.

– Motivationen att det är viktigare med festligheter och traditioner än om djur far illa är att negligerar ett som vi ser det stort problem, säger Patrik Liljeglöd.

Liljeglöds hälsning är att V i Falun återkommande tänker framföra sina åsikter i fyrverkerifrågan.