KRÖNIKAN: Sommarlistan att vända sig till i kris - se listan här!

Åh, ni vet när man hittar en låt som man aldrig vill släppa taget om? I en modern tid så skapar jag rent av en låtlista med låten på repeat och är det på vinyl är det bara att raskt gå fram till spelaren var fjärde minut för att flytta tillbaka nålen.

Samtidigt är det här så fruktansvärt farligt. Jag leker med "låt-elden". Jag vet inte hur många låtar jag har spelat sönder genom åren och allt oftare nu när musiken är två klick bort på mobilen. Jag tror alltid att jag kan hejda mig själv, men så vill jag bara... lyssna… en… sista… gång – och sen är den förstörd.

Lagom dos av det där milda erotiska soundet i Marvin Gayes ”Let’s Get It On”

Just nu är det den brittiska artisten James Bays nya singel ”Wild love” som snart går samma öde till mötes. Den doftar sommar; lite som den där musiken man spelar i bakgrunden på balkongen och vill ha något lite lågmält i bakgrunden medan solen gassar.

Låten har en lagom dos av det där milda erotiska soundet i Marvin Gayes ”Let’s Get It On”, samt en touch av tropical house som är trendigt just nu. Och sen att det är James Bay som förvånande nog gjort den är ju bara ett plus i kanten.

Den är farligt nära på att bli sönderspelad nu

Se videon här nedanför till "Wild Love" av James Bay. Obs! Vikarierande nöjesredaktören varnar för halvkass video och ber er lyssna blundande på Spotify eller andra musiktjänster istället. Och scrolla vidare för att ta del av den opretentiösa spellistan.

Men den är farligt nära på att bli sönderspelad nu. Jag försöker att inte lyssna på den rent av, vilket brukar vara mitt sista desperata försök innan det går för långt.

Fast det är lönlöst att ens försöka. Jag gillar ju gunget, kören i refrängen och det halv-långsamma beatet, vilket är långt ifrån min 70-tals period som jag varit inne i ett tag nu.

Turligt nog så har jag en totalt opretentiös spellista i mobilen att luta mig mot. En sommarlista som blivit lång med åren men som finns där när det krisar.

Så, i nu i sommarvärmen, så jag tänkte plocka fram min skämskudde och visa er ett axplock ur den nu (som faktiskt heter ”En sån där sommar” i mobilen).

Njut och försök inte döma mig, utan tänk att den ska spelas på en balkong en semesterdag i värmen eller nu i maj.

Har du någon annan favorit så här i sommartid? Hojta till i så fall. Det går alltid in mer musik i spellistan...

- Rupert Holmes – Escape (The Pina Colada Song)

Låt som jag återupptäckt. Ja, det är den där låten som man antingen hatar eller älskar. Men jag älskar vändningen i låten textmässigt och var nära att spela sönder den under en bilsemester i Norge, av alla ställen, för några somrar sen.

- Leon Bridges – Coming Home

Så nytt men ändå med ett sånt fantastiskt släng bakåt i tiden!

- Haim – Don’t save me

Tröttnar inte på de tre systrarna från andra sidan Atlanten och den här från första albumet är för bra att slänga bort.

- Tommy Nilsson – Dina färger var blå

Behöver jag ens förklara varför den här kvalar in på listan? Det är ju svensk sommar i låtform!

- Fleetwood Mac - Everywhere

Bara skivomslaget på Tango In The Night skvallrar ju om sommarkvällar och den här passar bra in.

- Steve Winwood – Higher Love

...och så slängs man direkt tillbaka till pastellfärger och paraplydrinkar!

- Justin Townes Earle – One more night in Brooklyn

Få har nog hört den här amerikanska artisten som jag råkade ramla över när jag letade efter någon spelning att gå på i Göteborg en gång. Kom aldrig dit, men jag kan inte släppa låten.

- Toploader - Dancing in the moonlight

Det går att lyssna till originalet av King Harvest med. Men fotnot till yngre generationer: glöm att det var soundtrack till semesterreklam på tv:n - kolla istället in den absolut sista scenen i första säsongen av tv-serien Im Dying Up Here på Showtime eller HBO Nordic, så fattar ni varför jag vill ha den här på repeat i sommar.