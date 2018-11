Pumpbolaget-sångaren sjunger med Faluns jubilerande storband: "Det är en ära"

► Se när Mattias "Biffen" Larsson repeterar med Falu Storband:

Falu Storband såg dagens ljus 1978. Det var medlemmarna i Ulf Melins storband som då bestämde sig för att det vore bättre med ett namn som förknippades med Falun, därav namnbytet. Till en början hade man många uppdrag för kommunen med dansspelningar på Lugnet och ett stående uppdrag har varit att uppträda på studentfirande på Grand hotell i Falun. 1989 deltog de i en storbandstävling i Göteborg som de vann.

I dag är det fem medlemmar kvar sedan starten för fyrtio år sedan.

- En del har dött, andra har flyttat. De nytillkomna är från Falun, Rättvik och Leksand. Vi har en trombonist som åker varje torsdag i veckan från Mora för att repa med oss i Falun, säger Leif Wikström som spelat barytonsax i Falu storband sedan starten.

Genom åren har Falu storband uppträtt med vokalister som Svante Thuresson, Putte Wickman, Lena Willemark och Titti Sjöblom. Nu när de ska fira 40 år med en jubileumskonsert i Kristinehallen i Falun på söndag så är det Meta Roos och Mattias "Biffen" Larsson som kommer att stå för sången.

- Mattias har vi gjort flera konserter med nu på slutet i Rättvik och i Tällberg, det har funkat väldigt bra med honom. Meta Roos är nog den vokalist som vi uppträtt med flesta gånger, hon är ju dessutom från Dalarna så vi tyckte det passade bra, säger Leif.

Förutom några instrumentella låtar så utlovar Leif klassiker som "Sweet Georgia Brown", "Come fly with me" och "You are my sunshine" på söndag. Meta Roos har sjungit en del Ella Fitzgerald genom åren vilket hon också kommer att göra på jubileumskonserten i Falun.

Genom åren har Falu storbands repertoar förändrats.

- Ja, vi har väl kanske mer moderna låtar idag, det var mycket Glenn Miller och COunt Basie förr. Vi har heller inte lika mycket dansspelningar för vi är gamla och trötta, och det är dyrt att anlita ett storband. Därför blir det mer konserter nuförtiden.

