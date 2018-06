Royale-läge i nya Battlefield V

Under helgen före den stora spelmässan E3 i Los Angeles presenterar Electronic Arts sina nyheter.

En av de stora är att det nya spelet i Battlefieldserien, Battlefield V, kommer att kröna herren på täppan. Ett så kallat "battle royale"-läge introduceras, bekräftar utvecklarna vid svenska Dice på lördagens presskonferens.

Pansarvagnar genom hus

"Battle royale" är ett spelläge där det handlar om att överleva längst medan man utforskar en karta, söker efter utrustning - och eliminerar sina motståndare. Det känns kanske främst igen från det populära spelet Fortnite.

I en trailer som visades för publiken framgår det att strukturer som hus kommer att kunna förstöras på ett mer naturligt vis.

Man kommer inte kunna gömma sig när de där pansarvagnarna kommer längre, säger Dice-chefen Oskar Gabrielson.

Man berättade också, vilket var känt sedan tidigare, att spelare inte kommer att behöva betala för extramaterial som släpps till Battefield V. Det möttes av stora applåder från publiken. Spelet ska släppas i oktober.

Stridsbilder från Anthem

Under presskonferensen visades också nya spelbilder från Anthem. Det efterlängtade spelet visades upp redan under förra årets E3 och produceras av Bioware, som ligger bakom serier som Baldur's Gate, Mass Effect och Star Wars: Knights of the Old Republic.

Spelare kommer att dela en och samma värld, men den beskrivs som ständigt föränderlig, väldigt detaljerad - och farlig. Det kommer också att finnas ett stort enspelarläge. Det är ett roll- och skjutspel som spelas i tredjepersonsperspektiv, där karaktärerna bär olika dräkter som passar olika bra för att överleva i olika miljöer.

Medan utvecklarna berättade om handlingen - "en halvfärdig värld där gudarna lämnade kvar sina verktyg" - visades faktiska spelbilder med strider.

Anthems premiärdatum har skjutits fram och planeras nu till den 22 februari 2019.

Svenskt berättarsamarbete

Göteborgsstudion Zoink, som gjorde spelet Fe, presenterar ett nytt spel under EA:s indievinjett - Ghost Giant, som kommer till Playstation VR.

Till det inleder de ett samarbete med författaren Sara Bergmark Elfgren, som bland annat har skrivit fantasybokserien Engelsforstrilogin.

"Vi är väldigt exalterade över vad vi har lyckats åstadkomma tillsammans, när våra ganska olika bakgrunder inom berättande strålar samman i ett nytt medieformat", säger utvecklaren Olov Redmalm i ett inlägg på Sonys Playstation-blogg.

I Ghost Giant blir spelaren en jätte som med sina VR-händer hjälper karaktären Louis genom ett äventyr.

CL i nästa Fifa

EA släppte också en kort nyhet från Respawn Studios, studion bakom Titanfall-spelen som köptes upp för ett miljardbelopp i höstas. Det rör sig om ett nytt Star Wars-spel som har namnet Jedi: Fallen Order, som ska utspela sig mellan filmernas episod tre och fyra.

Föga oväntat kommer också ett nytt Fifa-spel, Fifa 19, som denna gång kommer att ha licens för Champions League.