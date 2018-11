STOR GUIDE: Här är årets julshower och -konserter i Dalarna

Vissa julshower har redan smugit igång lite försiktigt men det är först till helgen det börjar på allvar. Julen ska sjungas in och den ska sjungas in rejält. Många är artisterna som vill skapa julstämning genom sång och musik.

Större artister ger sig ut på julturnéer runt om i landet och stannar till en eller två gånger i Dalarna för ett uppträdande, som till exempel Niklas Strömstedt, Christer Sjögren och CajsaStina Åkerström. Och en av årets stora turnerande julshower, "Christmas Night" med Magnus Carlsson, Elisa Lindström, Tommy Nilsson och Sofia Källgren, kommer till Falun den 15 december.

Medan andra har gjort det till en tradition att parkera sig på ett och samma ställe under helgerna innan jul för att bjuda på en rejäl show som till exempel John Lindberg Trio i Rättvik och Falun samt Larz-Kristerz i Tällberg.

Detta tillsammans med den stora mängd julkonserter som arrangeras i Dalarnas alla kyrkor de närmsta veckorna gör att väl ingen ska behöva gå hela december utan att få höra julmusik live inom länets gränser.

► Här kan du se julkonserter och julshower i Dalarna 2018:

Pumpbolagets julshower

Var: Rättvik Bowling & krog och Falun Bowling

När: 29-30/11, 1/12 (Falun), 7-8/12, 14-15/12 (Rättvik)

John Lindberg Trios julshower med Stefan Nykvist

Var: Rättvik Bowling & krog och Falun Bowling & Krog

När: 30/11 & 1/12 (Rättvik), 6-8/12, 13-15/12 (Falun)

Julshow med Larz-Kristerz & Eva Eastwood

Var: Klockargården, Tällberg

När: 30/11, 1/12, 7/12, 8/12, 14/12, 15/12

Martin Riverfield & The Wheels of fortune O Holy Night & A Country Rockin’ Christmas

Var: Dalasalen, Falun

När: 29-30/11, 1/12, 6-8/12, 13-15/12 & 19/12.

Julshow med Andy & The Rockets

Var: Toppstugan, Orsa Grönklitt

När: 30/11, 1/12, 7-8/12, 14-15/12

Julbord med Mike Teardrop Trio

Var: Diner 45, Rättvik

När: 1/12, 7-8/12 & 14-15/12

Galaxen Christmas Party med Mammas pojkar & ShowU

Var: Galaxen, Borlänge

När: 30/11, 1/12, 14-15/12

Midvinterblot

Var: Tomteland, Gesunda

När: 30/11, 1/12, 7-8/12, 14-15/12 & 20/12

X-mas rock med Bad Influence

Var: Haket kök & bar, Borlänge

När: 30/11, 1/12, 7-8/12, 14-15/12

Julbord med show av Stage Four

Var: Mora Parken

När: 7-8/12 & 14-15/12

Julmys på Strand: Karolina Karner med vänner

Var: Strand kök & bar, Mora

När: 7-8/12 & 14-15/12

Julbord med showen Utan en röd tråd

Var: Hotell Älvdalen

När: 30/11, 1/12, 7/12 & 14-15/12

CajsaStina Åkerström ”En jul i gemenskap”

Var: Söderbärke kyrka

När: 29/11

Niklas Strömstedt ”Ett ljus i mörkret”

Var: Högfjällshotellet, Sälen & Kulturhuset tio14, Falun

När: 1/12 (Sälen) & 2/12 (Falun)

Julbuffé med Revyresan

Var: Galaxen, Borlänge

När: 5/12

Julkonsert med Good Harvest

Var: Folkets Park Orrskogen, Malung & Kristinehallen, Falun

När: 6/12 (Malung) & 12/12 (Falun)

What Christmas Means to Me – Bohusläns Big Band med gästartister

Var: Lugnetkyrkan, Falun

När: 6/12

Christer Sjögrens ”I juletid”

Var: Cassels, Grängesberg

När: 7/12

SING! A Cappella show, X-mas edition

Var: Kristinehallen, Falun

När: 8/12

Julbordsshow med Made In Sweden

Var: Folkets Park Orrskogen, Malung

När: 8/12

Elda med höns julfest

Var: Hyttgatan 28, Falun

När: 8/12

Julfest på Garaget med Vilma Flood

Var: Kulturgaraget, Avesta

När: 8/12

Doug Seegers - Give it away Christmas tour 2018

Var: Leksands kyrka

När: 8/12

Bjällerklang – en show om julen

Var: Folkets hus, Limhedsforsen

När: 11/12

Jul-Country Jam med husbandet DCMC Country Band

Var: Dansrotundan, Säterdalen

När: 13/12

Christmas Night

Var: Jalas Arena, Falun

När: 15/12

Timo Räisänen – ”Timo tolkar julen”

Var: Cassels, Grängesberg & Kings Arms, Hedemora

När: 14/12 (Grängesberg) & 15/12 (Hedemora)

Julkonsert med Stiko Per och Emil

Var: Teatern, Insjön

När: 15-16/12

Lugnet Gospel Choir – När julen kommer till stan

Var: Lugnetkyrkan, Falun

När: 15/12

Musik i julbrådskan – Borlänge Musikskolans julkonsert

Var: Hagagymnasiets aula, Borlänge

När: 15/12

Listan är ett urval och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Bland annat arrangerar de flesta kyrkor runt om i länet julkonserter veckorna innan jul.