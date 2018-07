Trevande start under A-ha:s enda sverigespelning

Det var lite av en resa bakåt i tiden för många av de som tog plats på Dalhallas utomhussalong på onsdagskvällen. Tillbaka till 1980-talet.

Var: Dalhalla 4 juli 2018

Publik: Uppskattningsvis omkring 2 000

Betyg: 3/5

Den norska trion i A-ha – Magne Furuholmen, Pål Waaktaar-Savoy och Morten Harket – är ute på en turné runt om i Europa i sommar. Flertalet spelningar görs i vårt västra grannland men även många i Storbritannien och Tyskland.

Sverige begåvades med ett enda framträdande under den pågående turnén Electric Summer-turnén, den i Dalhalla på onsdagskvällen.

En konsert som började lite trevande bara några minuter efter utsatt tid, klockan 22.

Soundet var det förväntade; stabil sång av Morten Harket och inte minst deras signifikativa synthar.

Även om inledningen alltså var lite trevande växte konserten allt eftersom. Publiken – många i åldrar som skvallrar om att de torde ha diggat gruppen även när den var tämligen nybildad – svarade med allt mer entusiasm ju längre kvällen led.

Inte minst under den knappt två timmar långa konsertens andra hälft när tempot skruvades upp lite och låtar som för alltid kommer att förknippas med A-ha ljöd i arenan, exempelvis Touch me.

Vid det laget hade bandet, genom främst Magne Furuholmen även förmått ung som gammal på publikplats att sjunga inte bara för Sverige och det svenska fotbollslandslaget.

– Sjung för Granen (lagkaptenen Andreas Granqvist, reds anm) också! manade han.

Den riktiga go´biten, A-ha-låten framför alla andra, Take on me, dröjde det däremot ett bra tag innan gutterna och deras band lät oss höra. Inte helt oväntat levererades den som den tredje och sista bland extranumren.