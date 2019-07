Nordens vackraste ges utrymme i Floda när en ny generation tar sats mot musikhimlen

För drygt 40 år sedan frågade Sven Hökpers, traditionsbärare och idéspruta i Floda folkdanslag, Matts Arnberg om det kunde gå att gjuta nytt liv i kofesten, då en folkparksfest med vikande publiksiffror, genom en kofestkonsert i kyrkan.

Matts, violinist i Kungliga Filharmoniska orkestern, svarade ja och det beskedet – i kombination med satsningar på ett bufärdståg, en marknad i Kyrkbyn och dans på Norsbron – blev den vitamininjektion som den traditionella festen behövde.

Sedan dess har konserterna – lördagskonserten i kyrkan har knoppats av i ett helt konsertprogram – utgjort en stabil kulturell grund för festen, som i senare tid utökats med aktivitetsveckan "Vicku inna".

Många befarade att kofestkonserterna skulle upphöra när Matts och makan Anna-Karin Jobs Arnberg, även hon djupt rotad i bygdens kultur och traditioner, bestämde sig för att trappa ner på sitt engagemang.

Men istället har sonen Erik, idag 22 år, tagit ett stort ansvar. Han studerar vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har vid en rad tillfällen framträtt för kungen och under Nobelfestligheter samt under Allsång på Skansen och under konserter i Grünewaldssalen i Stockholms konserthus.

– Efter generationsskiftet för två år sedan vill vi utveckla den här musikfestivalen. Det formligen kryllar av internationella nätverk och kompetens i den nya kofestorkestern, berättar han och tillägger att många av medlemmarna sedan barnsben musicerat under Dala-Flodafesten.

Tillsammans med cellisten David Thorell, med rötter i Björbo och Enviken, välkomnar han till årets lördagskonsert – med unga lovande musiker från stora delar av Europa i orkestern.

Konsertserien i övrigt har en lokal förankring. Måndagskvällen konsert med Bengan Jansson i Värdshuset i Dala-Floda såldes slut tidigt och intresset är stort även för de övriga konserterna.

På torsdag sjunger Campanulakören, en damkör med medlemmar från hela kommunen, musikalfavoriter under ledning av Anette Sund. Musikalsångaren Tomas Sonesson är särskilt inbjuden sångsolist och medverkar gör även en musikerensemble.

Floda spelmanslag firar 40 år med en kyrkokonsert under fredagen. Lagets favoritlåtar under 40 år varvas med musik av gästande spelmän som under åren haft betydelse för lagets utveckling. I samband med konserten visas en utställning om storspelmannen Olof Tillman och foton ur lagets historia.

Och Erik och Daniel och deras kamrater har redan börjat planera för 2020 års kofestkonserter.