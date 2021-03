Nordstrand: "Lugn Mora, det är fortfarande ångestladdat och pressat hos Björklöven"

Det är kvitterat i matchserien mellan Mora och Björklöven. Men det är ändå en markant skillnad i atmosfären kring lagen. I Mora-lägret är det leenden och målmedvetenhet i blicken. I Björklöven är det hängskalle och spända axlar. Jag syftar till känsloyttringarna under kvartsfinal två. Den här segern var livsviktig för Björklöven, som annars haft en minimal chans till avancemang till semifinal. Två segrar till krävs för de båda, och där menar jag att Mora har alla chanser i världen att ta sig vidare till semifinal – detta då Björklöven fortsatt har den stora och tunga pressen på sina axlar. Det är ångestladdat och pressat även i fortsättningen.

Björklöven klev in i den här säsongen som stora favoriter. Efter att ha fråntagits chansen att avancera till SHL under förra säsongen öppnade sportchefen Per Kenttä lädret ordentligt inför den här säsongen. Stjärna efter stjärna gjorde entré i laget som är det mest namnkunniga i Hockeyallsvenskan. Det har pratats om att Björklöven namn för namn, skulle kunna utmana i SHL.

Men där är inte Björklöven, trots att den klara och starka målsättningen är att laget ska upp i SHL. Så lyder målsättningen. Löven gick som tåget i inledningen av säsongen och var en bit in på hösten ligans absolut bästa lag. Men när Timrå fick fart på lagmaskineriet hängde inte alls Björklöven med, och tappade till slut ordentligt med mark i tabellen. En tredjeplats i grundserien är ett underbetyg för Björklöven som valde Mora IK som motståndare inför kvartsfinalserien. Ett förvånande val, för övrigt. Detta med tanke på hur det sett ut i matcherna lagen mötts under säsongen.

I takt med säsongens utveckling för Björklöven har pressen blivit större. Tvärtom är det i Mora IK, där lagbygget sammansvetsats mer och mer under säsongens gång. Det här är ett Mora IK med ungdomlig entusiasm, massor av spelglädje och årets coach som dirigent i spelarbåset.

Den största skillnaden lagen emellan i slutspelet är lagens egna förväntningar på sig själva. Mora IK har inget mer att bevisa under säsongen, varje seger i slutspelet är en bonus och det är uttalat att det inte är den här säsongen Mora ska gå för det. Och det är precis detta som talar för Mora IK.

Det vi har fått se av Mora IK efter två spelade kvartsfinalbataljer i Umeå är en spets som utmanar Björklöven match efter match och en spelglädje som utklassar Björklöven. Det gröngula gänget från Umeå har visserligen mer individuell skicklighet i sin trupp, vilket man bevisade under onsdagskvällen. Men värt att komma ihåg är att Mora IK är laget som aldrig ger upp, vilket Löven redan blivit varse.