Nördvarning för ny bok om Hagströms gitarrer

Nördvarningen är nu inget negativt, en sådan här bok måste endera bli väldigt ytlig eller väldigt ingående och det finns många därute som kan sin gitarrhistoria och Hagströms i synnerhet och då måste allt finnas med och vara rätt.

Titeln syftar på en gitarrmodell. Om allt finns med och är rätt är omöjligt att kontrollera, men det lär knappast vara några stora brister i ett så genomarbetat verk som Superswede De Luxe The Hagström guitar history – so far, verkar vara.

Janne Schaffer har skrivit förordet. Han kom i kontakt med Hagströms förstärkare när han var tolv och upptäckte då att firman också gjorde gitarrer. Boken är på engelska, vilket nog är helt rätt.

Läsekretsen i Sverige torde vara något begränsad, men desto större i omvärlden där namn som David Bowie, Elvis Presley, Frank Zappa, Bob Seger, Bill Haley, Kurt Cobain, Cat Stevens (Yusuf Islam), Jimi Hendrix med flera, med flera spelade på Hagströms gitarr eller åtminstone hade en i sin ägo.

Mikael Jansson börjar sin historiebok där historien börjar, alltså med att Albin Hagström föds i Orsa den 25 maj 1905. Familjen flyttade snart till Älvdalen där Albin 16 år gammal skaffade två dragspel, ett att sälja och ett att spela på och hyra ut. Import av dragspel, cyklar med mera blev det Albin sysslade med tills det att finanskraschen 1929 blev en anledning till att starta dragspelsfabrik i Älvdalen.

Det gick bra tills den dag då dragspel och dragspelskungar var ute och gitarrer och rockkungar var inne. Ja, Hagströms hade byggt den första elgitarren redan tidigare i fabriken i Falun 1947. På den tiden var Hawaiimusik inne och Yngve Stoor var den störste. Han var född i Falun och enligt boken lånade han ut sin Ultratone lap steel, till fabriken att titta på.

Mikael Jansson har studerat historien noga och ordentligt satt sig in i ämnet. Han har också förmågan att återge historien på ett på ett läsvärt och trevligt sätt.

Hagströms hade dock byggt akustiska gitarrer i en fabrik öppnad 1946 utanför Oslo. Det var akustiska gitarrer för den norska marknaden. 1957 var det dags att satsa stort på elgitarrer. En Gibson Les Paul dissekerades och resultatet blev lyckat. Hagströms gitarrer blev ett begrepp. Det som står i boken ska inte återges utförligt här. Det är dock en enastående historia att läsa, en historia om uppgång och fall och till slut något slags repris. Hagströms byggde den sista gitarren 1983. Då hade den asiatiska konkurrensen blivit för svår.

2004 kom dock märket tillbaka då ett amerikanskt företag fick rätt att använda namnet på nyproducerade gitarrer med Hagströms design. Boken är oerhört rikt illustrerad. Det är bilder på gitarrer, men också på elbasar, annonser, gitarrister, katalogsidor, förstärkare med mera. Det är lätt att förstå att Hagströms var ett världsmärke i musikbranschen.

Jag skrev att det är nördvarning och det står fast. En bok av det här slaget ska vara för nördar. Det hindrar dock inte att alla som något är intresserade av gitarrer och Hagström också kan finna nöje i att läsa den. Superswede De Luxe The Hagström guitar history – so far, är en historia värd att läsas. Det är en historia om en tid då omvärlden visste att Hagströms fanns i Sverige och kanske kände många också till Älvdalen. Lennart Götesson

