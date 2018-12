En dalafotbollsepok är över när Lasse Ericson pensionerar sig – men bara från fotbollen: "Hoppas åldern höjs till 72"

Från Sollerö IF – via bland annat Brage, Djurgården, Dalkurd, J-Södra och Kvarnsveden – hem till IFK Mora igen.

Tränarcirkeln är sluten för Lasse Ericson – tack vare att hans IFK klarade kontraktet i division 2.

– Annars hade jag nog fortsatt ett år till, säger dalafotbollens grand old man.