Norska metalbandet kommer till Borlänge – och föreläser

Dimmu Borgir från Norge har gett ut skivor i 25 år och bildades 1993 och kom att bli ett av de största banden i sin genre; Black metal. Nu åker två av medlemmarna ut på föreläsningsturné och ett av stoppen sker i Borlänge.

Det är Studieförbundet Bilda som bokat in Dimmu Borgirmedlemmarna Daray och Victor för en rad föreläsningar där ett av stoppen sker i Borlänge den 16 april. De kommer att framföra låtar och de kommer att berätta om sina erfarenheter som musiker samtidigt som publiken kommer att ges tillfälle att ställa frågor.

– Det är trummisen och basisten som kommer och vi kommer att vara i Musikcenters lokaler i Borlänge där de kommer att spela, föreläsa, diskutera inför ett begränsat antal i publiken. Det får plats runt 40 personer, säger Paulina Hjertton, verksamhetsutvecklare Kultur på Studieförbundet Bilda.

Föreläsarna

Dariusz ”Daray” Brzozowski (Polen)

Dariusz har genom åren byggt upp ett gediget rykte inom metalscenen genom sitt trumspel i extrema hastigheter, sin precision och sina blastbeats. Sedan det första trumsetet vid 14 års ålder har över 1000 spelningar avverkats världen över. Via starten i bandet Vesania via Vader, Masachist, Hunter, Black River och idag aktiv även i Dimmu Borgir är Daray en av de mest respekterade och kompromisslösa trummisarna i metalvärlden.

Victor Brandt (Sverige)

Victor har skapat sig ett namn sedan han började musicera professionellt som en ”solid-as-a-rock” bassist. Han har varit medlem och turnerat med bla Satyricon, Entombed och Entombed A.D och Totalt Jävla Mörker. Idag är han aktiv som bassist i Dimmu Borgir och gitarrist i Firespawn. Med nämnda band och genom livesession jobb med akter som At The Gates, Six Feet Under, Witchery och The Haunted besitter denne herre ett gigbagage på över 1000 spelningar och ett imponerande CV som metalmusiker.

Evenemanget sker i samverkan med Dalapop, Musikcenter och Borlänge kommun.