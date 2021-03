Nu är bygget av Faluns nya omsorgsboende klart – Slottet tar emot första gästerna i april

Bygget har pågått sedan sedan snart två år tillbaka, och man har kunnat se en silhuett torna upp sig i de norra delarna av Britsarvet och Bojsenburg.

Nu står bygget av det stora huset klart, och den första personalen har flyttat in.

– Det är jättebra, det känns så bra att jobba i de nya lokalerna, säger gruppledaren Linnea Smalsjö.

– Jag längtar till boendena kommer. Det kommer bli lätt att möta deras behov här, flikar kollegan Carina Klöfver in.

Som tidningen tidigare har rapporterat om så kommer boendet att rymma upp till 60 personer, men inledningsvis kommer den översta våningen inte användas.

– Det finns inte tillräckligt med boenden, säger Sandra Sund.

En av sakerna som gruppledarna gärna vill lyfta fram är en promenadslinga runt en liten, liten skogsdunge utanför byggnaden. Den är till för att få till en viss känsla av naturen för de boende.

– Vi hoppas att det kommer upp bär. Här kan de träna i trappan, det är en bra trappa att gå i, säger Carina.

Det kvarstår ytterligare tre veckor ungefär innan de första boendena anländer, och det ska fortfarande in med sängar i alla rum och annat.

– Det är mat, förrådsvaror och förbrukningsartiklar. Vi håller på och ordnar sommarvikarier, säger Sandra Sund.

– Vi väntar på porslinet, flikar Carina in.

Den femte april väntas den stora delen av personalstyrkan infinna sig på plats. Då väntar en introduktionsvecka för dem.

Hälften av personalen kommer från Lustigknopp, och resterande har man rekryterat från andra delar av kommunen.

Till en början kommer ett 30-tal personer att arbeta på Slottet, men det kan utökas när den översta våningen öppnar för boende.

Två personer per dag kommer att slussas in under en fyra-veckorsperiod.

Något som sticker ut på boendet är spa-rummet. Här kan äldre slappna av en stund i ett badkar med massagefunktioner och bubblor.

– Många är kanske inte vana att duscha. De är mer vana att sitta och bada, säger Sandra Sund.

Det finns även ett frisörsrum, dit boenden kan gå för att få håret omhändertaget.