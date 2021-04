Nu är Faluns ansökan till skid-VM inskickad: "Känns riktigt bra"

Ulrika Back Eriksson från Svenska Skidförbundet tryckte idag på sändknappen och skickade in den formella ansökan från Svenska Skidförbundet att tillsammans med Falu kommun arrangera VM i de nordiska skidgrenarna i Falun år 2027.

– Det känns riktigt bra att vi tillsammans med Falu kommun nu kommit så långt att vi nu skickat in ansökan. Fram till att beslutet tas av FIS i maj 2022 kan alla som vill stötta kampanjen genom att gå med i nätverket Beyond Skiing. Det hoppas jag att många gör så att vi tillsammans kan stå här på Lugnet och heja fram våra hoppare och åkare, säger Ulrika Back Eriksson, kampanjledare för Svenska Skidförbundet till falun.se.

– Ett skid-VM i Falun 2027 ska vara ett evenemang för alla, enade och tillsammans kommer vi att skapa ännu en fantastisk skidfest.

Svenska Skidförbundet är den som formellt ansöker om att får arrangera VM i de nordiska grenarna och gör det tillsammans med arrangörskommunen Falun. Att ansökan nu formellt är inskickad betyder att kampanjarbetet drar igång på riktigt och avslutas inte förrän det Internationella Skidförbundet (FIS) fattar sitt beslut i maj 2022. Så klart med förhoppningen att det Svenska Skidförbundet står som vinnare och får arrangera VM 2027 i Falun.

– Vi börjar nu äntligen se ljuset i tunneln efter Coronapandemin och att vi att vi nu på riktigt går in i kampanjfasen för ett VM i Falun 2027 är riktigt kul. Svenska Skidförbundet är en van och skicklig arrangör av stora evenemang. Det har vi visat gång på gång under lång tid, även under pandemin med VM i skicross i Idre i år. Nu ska vi satsa på att tillsammans med Falu kommun och alla andra som vill engagera sig visa det för FIS än en gång, säger Karin Mattsson, ordförande Svenska Skidförbundet.

– Dalarna och Falun har en tradition och erfarenhet av att arrangera stora evenemang. Jag tror och hoppas att det är många som vill ta chansen att tillsammans med oss engagera sig och arbeta för en ny skidfest i Falun, säger Sara Tigerström Monfelt, kampanjledare för Falu kommun.