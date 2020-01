Nu flyttar de in i gamla bildemonteringen – "Det är ett a-läge"

Ett par skyltar på utsidan skvallrar om att något är på gång i hörnet av Ingarvsvägen och Zettergrens väg. Fastigheten där har stått tom i några år. I april ska det bli full fart igen. Faluföretagen Takab och Falu Plåtslageri AB kommer då att finnas på plats. Nye ägaren Jon Onsbacke har förvärvat fastigheten av Tommy Karlsson som tidigare drev Falu Bildemontering och Skrothandel AB i lokalerna. Köpet gick igenom vid årsskiftet.

– Nu väntar renovering, uppfräschning och iordningställande av lokalerna för vår verksamhet, säger Jon Onsbacke som äger och driver både Takab och Falu Plåtslageri.

Om man ska kalla någon industritomt ett a-läge så är det här absolut det.

Lager, plåtverkstad samt kontor ska in i lokalerna. Jon Onsbacke står som ägare till fastigheten genom ett separat fastighetsbolag. Man flyttar in i lokalerna med all verksamhet.

– Vi har haft lite utspritt. Nu samlar vi allt på ett ställe. Det blir effektivare.

Det här måste var ett bra läge?

– Det är ett jättefint läge. Om man ska kalla någon industritomt ett a-läge så är det här absolut det. Vi har ju huvudstråket precis utanför. Jag tror att det här kommer att gynna oss affärsmässigt, säger Jon.

Han ser det som en investering för företaget då marken sträcker sig hela vägen upp till motorcykelklubben som håller till längre upp på Ingarvsvägen. Storleken på ytan är nästan två hektar. Tanken är att vidareutveckla området då Takab och Falu Plåtslageri inte kommer att nyttja hela ytan.

– Jag öppnar upp för att vi ska kunna bygga någonting på den övre delen samt inåt ner mot bostadshuset.

Och sedan hyra ut?

– Ja, precis. Det blir nog något sådant. Det har redan varit någon intressent som varit på oss.

Många har hört av sig när det stått klart att man är på väg att flytta in. Och stapeln i hörnet ut mot vägen som visade både temperatur och klockslag ska väckas till liv. Den som lokaltidningarna använt som referens när extremväder slagit till åt något håll. Den mest fotograferade termometern i Falu kommun kanske.

– Den är lite ikonisk den här byggnaden, säger Jon med ett leende.

45 personer är sysselsatta i koncernen som innefattar Takab och Falu Plåtslageri.