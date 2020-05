Nu lyfts kvinnors arbete fram i skogsbruket

Forskningsprojektet ”Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen” har pågått under åren 2015-19 och har genomförts i ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogsmuseet i Lycksele. Som en del i detta projekt ges nu ut boken Skogsbrukets glömda hjältar - kvinnors skogsarbete under industrialismen.

Under den senare delen av 1800-talet ökade värdet av Norrlands skogar snabbt med den kraftiga tillväxten av sågverks- och senare även massaindustrin.

Många huggarlag sysselsattes i de tidigare oftast orörda skogarna, dimensionshuggningen gjorde slut på de riktigt grova gamla träden och senare övergick man till trakthuggning, mer som vår tids kalavverkningar.

Mängder av män och hästar levde i de vintertida skogarna, ofta under mycket svåra förhållanden. Kosthållningen fick huggarna sköta på egen hand, det dracks litervis med kaffe dagligen och man åt kolbullar och torrsaltat amerikanskt fläsk, en diet som ofta ledde till svåra hälsoproblem.

Varje huggare lagade sin mat på enkla eldpallar i primitiva kojor, oftast dragiga och kalla. Med den Skogs – och flottningshärbärgeslag som infördes 1920, ytterligare reglerad genom en skärpning 1937, blev förhållandena helt annorlunda.

Nu blev arbetsgivaren ansvarig för byggandet av skogsbaracker av betydligt högre kvalitet, det reglerades bland annat att särskilda kök med vedspisar skulle inrättas, den gamla tidens jordgolv ersattes med golv av brädor och kojorna fick fönster för dagsljusinsläpp, särskilda utomhusdass föreskrevs och stall för hästar åtskilda från bostäderna. Varje huggare skulle ha minst 5 kubikmeter luft i förläggningen.

Men den kanske största förändringen blev att nu infördes en ny yrkeskategori i huggarlagen, kockan, som skulle sköta allt av matlagning, städning, underhålla elden i spisen, bära ved och vatten, sköta och planera för inköpen av matvaror och uppsättande av veckomatsedlar.

Tvärtemot vad man kanske skulle tro så blev kockan långtifrån en undanskymd bifigur, hon blev den kanske viktigaste personen i hela laget, fick eget rum, och en avlöning som ofta låg i paritet med vad männen ute vid yxa och timmersvans drog in.

Detta nya yrke blev ett socialt lyft för många unga kvinnor, ofta mellan fjorton och tjugo år, i skogsbyarna, från små gårdar som aldrig erbjöd någon högre ekonomisk förtjänst, om ens någon.

Belysande är vad en kocka från Dalarna skall ha sagt: Som piga var jag slav, och som kocka blev jag chef. Men den verkligheten hade självfallet två sidor– som kockan Mimmi Larsson, idag 101 år uttrycker det i boken: ”Det var jobbigt att vara kocka. Men då tyckte man nog inte att man slet så förfärligt ont. Man var inte van vid annat”.

Belysande är att många kockor har berättat om att det ansvar de tvingades ta, för mathållning och överhuvud allt som rörde förhållandena i skogsarbetarförläggningen, det fick dem att växa, ökade deras självförtroende och självtillit.

De arbetade ofta mycket långa dagar, men under eget ansvar och med en hygglig lön. Under arbetssäsongen fanns inte så mycket att lägga pengar på. Den tidens skogsarbete pågick ju under vinterföret, från tiden strax efter jul till snösmältningen.

Ett särskilt fint inslag i boken är att forskarlaget för varje intervjuad kocka ger henne en kort skriftlig presentation, de får träda fram med namn och livshistoria.

En kocka berättar i boken att hon efter avslutad arbetssäsong 1946 kunde köpa sig en ny cykel för 515 kronor. Det motsvarar väl omräknat till dagens penningvärde vad en riktigt avancerad 27-växlad mountainbike skulle gå på!

Boken bygger till stor del på berättelser från kvinnor som varit kockor; mer än trettio kvinnor, idag i åldrarna 76-101 år har intervjuats och deras berättelser utgör stommen i bokens framställning tillsammans med mycket annan information, andra intervjuer, offentliga dokument och annat historiskt, skriftligt material, och inte minst en mycket stor mängd fotografier från den tid då kockan fanns med i arbetslagen, från tidigt 1920-tal till 1960-talet, varefter yrket, med den nya tidens skogsbruk bedrivet året runt och utan några bostäder i skogarna, helt försvann.

Den kosthållning som kockorna stod för var kraftig sett med dagens mått. Den tidens hårda manuella skogsarbete krävde dagligen omkring 5500 kalorier!

Det serverades traditionell och vällagad husmanskost, mat som i dag närmast bara återfinns på de riktigt fina krogarna. I boken finns en del trevliga recept, till exempel paltbröd med fläsksås, stekt salt sill med potatis och tjockmjölk och kornmjölsgröt med mjölk. Varför inte pröva något av det någon gång?

Göran Kastlund

Fakta:

Kockor – Skogsbrukets glömda hjältar

Författare: Irene Gustafsson med flera projektmedarbetare

Utgiven av SLU och Skogsmuseet i Lycksele.