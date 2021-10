Nu rasar villapriserna i Dalarna – Mäklaren: "Känner inte igen marknaden"

De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Dalarna sjunkit med 1 procent. Villapriserna har sjunkit med 4 procent, vilket är mest i landet. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Nu ser vi slutet på den snabba och kraftiga prisuppgången för villor – många planerar att prioritera annat än den egna bostaden framöver och trots låga räntor finns en gräns för hur långt det är möjligt att gå i budgivningarna. Högtrycket på bostadsmarknaden kommer att minska successivt under hösten, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Det senaste året har priserna på bostadsrätter i Dalarna stigit med 17 procent, medan villapriserna stigit med 10 procent. I riket som helhet är motsvarande siffror en uppgång på 8 procent för bostadsrättspriserna och en ökning med 14 procent för villapriserna. Fritidshuspriserna i Dalarna har stigit med 17 procent på årsbasis, att jämföra med 15 procents ökning i landet.

Men lokalt är man inte orolig för att bostadsbubblan skulle spricka.

– Vår spontana tanke är att vi faktiskt inte känner igen vår marknad i de här siffrorna. Vi har varit i kontakt med våra kollegor i Mora och de var också väldigt förvånade, säger Jenny Lorenz, fastighetsmäklare på Länsförsäkringar i Borlänge.

En tänkbar analys kan vara att vissa fritidshus, framförallt dem med permanent standard, kan ha hamnat under samma statistik som villor och därför bidragit till lägre priser. Säger Lorenz

– Fritidshus och villor har slagits samman och det kan vara en anledning, säger Lorentz.

Lorenz understryker att de sjunkande priserna om 3,9 procent, är cirka 100 000 kronor för en normalvilla.

– Vi har fortfarande höga priser i Borlänge men de olika kommunerna har sina upp och nedgångar.

Bostadsförsäljningen i hela Sverige följer samma nedåtgående kurva men i Borlänge är inte generationsskiftet för villaförsäljningarna över.

– Det har varit speciellt under pandemin. En äldre generation har naturligtvis inte varit intresserad av att få besök av en mäklare under den senaste perioden. Vi har även arbetat med coronaanpassade visningar så det har bidragit till att de som kommer till visning har ett genuint intresse av att köpa. Vi har fått fin kontakt med köpare under dessa omständigheter.