Nu ska covid-19-tester bli lättare att boka: "Du värderar själv dina symptom"

Från måndag 29 juni kan dessa provtagningar bokas i Region Dalarnas vårdapp: "Min Vård". För den som inte har tillgång till appen kan PCR-provtagning även bokas via valfri vårdcentral.

Enligt smittskyddsläkare Anders Lindblom har antalet bekräftade fall minskat stadigt den senaste tiden, en trend som tyvärr brutits de närmaste två veckorna.

– Över lag ser vi en nedgång men under de senaste två veckorna har denna nedgång stagnerat något och antalet fall ökat igen.

Menar ni att siffrorna är lika oroande som i början av pandemin?

– Nej, antalet fall som rapporterats in under dessa två veckor är fortfarande lägre än under den kritiska perioden tidigare i pandemin.

Lindblom understryker att situationen skiljer sig åt markant bland länets olika kommuner och man därför inte kan säga att läget är lika kritiskt på alla orter i Dalarna.

– Mellan de värst och de minst drabbade orterna finns en avvikelse på flera hundra fall.

Kan ni kortfattat beskriva hur man lättast går tillväga för att testa sig?

– Du värderar själv dina symptom och använder Region Dalarnas app. Där kan du önska att få komma in till en vårdcentral för provtagning.

Varje torsdag efter klockan 14:00 under semesterperioden lämnar Region Dalarna en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen på hemsidan: regiondalarna.se

Lindblom avslutar med att påpeka pandemins ihållande utveckling.

– Förmodligen kommer vi ha en smittspridning över sommaren och en bit in på hösten.

Fram till och med vecka 25 fanns det 156 rapporterade avlidna med konstaterad covid-19 i länet. Antalet totala sjukdomsfall enligt Region Dalarnas egna lägesrapport var 1555 i slutet av vecka 25. Från och med måndag nästa vecka ska provtagningar bli mer tillgängliga för allmänheten.

