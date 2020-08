Nu släpps partners in på BB igen: "Hoppas vi kan hålla det här"

Det har dock varit tillåtet att en partner eller anhörig närvarat under själva förlossningen, förutsatt att denne var frisk. Personen som följde med in på förlossningen fick inte bytas ut under förlossningstiden, utan hänvisades till att stanna kvar eller lämna för att inte komma tillbaka in i rummet.

Nu står det alltså att klart nyblivna mödrar får sällskap även inne på BB. Det var i förra veckan som man kunde ta beslutet att släppa in anhöriga och partners.

Enligt Nina Sjöö, avdelningschef på BB på Falu lasarett, är det ett resultat av lasarettet är bättre bemannat efter sommarsemestrarna, och att smittspridningen verkar ha avtagit.

– Vi ser i samhället att det lugnat ned sig, och vi har stängt våra covid-19-avdelningar på sjukhuset. Därför har vi valt att göra det här.

Sjöö vill vara tydlig med att det fortfarande är noga med vilka som kommer in på förlossningen, och eventuellt senare behöver följa med den nyblivna mamman på BB. Det är inga besök utifrån som gäller alltså, utan det är den person som eventuellt varit med under förlossningen.

– Det är viktigt att det är samma person som följer med ner på BB som varit på förlossningen. Och att man håller sig så mycket som möjligt på avdelningen och sina rum.

– Sen får vi hoppas att vi kan hålla på det här, och slipper backa.

Några som välkomnat beskedet är Barnmorskeförbundet.

– Vi tycker det är jättebra att man har öppnat upp för detta. Det är ett stöd för kvinnan, och stöd för barnet, säger Klockar Linda Nääs, medlem i Barnmorskeförbundet.

– Vi ser väldigt positivt på det här. Det stärker familjen, och mannen som får vara en del och knyta an till barnet.