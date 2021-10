Nu spänner 23-årige KD-politikern bågen – siktet inställt på riksdagen: ”Är upp till medlemmarna nu”

– Jag har bestämt mig, jag kandiderar till riksdagen i det kommande valet.

Men för att komma in i matchen på riktigt krävs förstås att partiets medlemmar i Dalarna ger honom tillräckligt stort förtroende.

Ett besked kan komma redan nästa vecka. Den 15 september avslutades nämligen partidistriktets medlemsomröstning om vilka namn man vill ha på valsedlarna i region- och riksdagsvalet.

– Resultatet från omröstningen borde snart var klart, och förslaget till en namnlista ska presenteras två veckor innan vi har vår höststämma, påpekar Mathias Bengtsson.

Även om medlemmarna har haft ett 20-tal riksdagssugna kandidater att rösta på bedömer Mathias Bengtsson att han har en goda chans att hamna högt upp på listan.

Med allra största sannolikhet är det bara förstanamnet på listan som kommer in

Inom de egna leden tycker han sig ha fått ett stort stöd. Möjligen kan hans kampanj där han i första hand har vänt sig till partimedlemmarna vara en anledning.

Assisterad av sin bror Josef har Mathias Bengtsson spelat in en kampanjfilm, där hans brinnande intresse för politik speglas med hjälp av humor.

Josef uppmanar i filmen tittaren att rösta in hans bror i riksdagen så han slipper höra det eviga tjatet om politik.

– Med allra största sannolikhet är det bara förstanamnet på listan som kommer in på dalabänken i riksdagen, resonerar Mathias Bengtsson och tillägger:

– Men att vi får en plats i riksdagen är rimligt.

Mathias Bengtsson är bara 23 år men har varit politiskt aktiv sedan valrörelsen 2014.

Under åren 2015-2016 var han ordförande för KDU Dalarna och tog sedan steget in i kommunpolitiken i Gagnef.

Som 20-åring övertog han efter valet 2018 rollen som KD:s gruppledare i Gagnefs ålderstigna fullmäktige.

Jag har ju nyss lämnat den skola vi har i dag, så jag vet vad den handlar om

Utöver det är han ordinarie ledamot i såväl kultur- och fritidsnämnden som barn- och utbildningsnämnden.

Under valåret fyller Mathias Bengtsson 24 år, vilket sorterar in honom bland de allra yngsta politikerna. I synnerhet på det kommunala planet där partierna överlag har svårt att locka in yngre människor i politiken.

Han menar att hans ålder i flera avseenden är en klar fördel.

– Jag har ju nyss lämnat den skola vi har i dag, så jag vet vad den handlar om.

– Men det är inte på grund av min ålder som man ska lägga sin röst på mig, utan för att KD har den bästa politiken, understryker han.

Att opinionsmätningarna inte har gett KD någon kraftigare medvind oroar inte Mathias Bengtsson.

Inför valet 2018 låg vi kring 3,0 procent

Enligt val.digital, som sammanställer resultaten från samtliga opinionsinstitut och redovisar snittsiffrorna, ligger väljarstödet i september för KD på 5,3 procent.

– Och det är ändå ganska bra. Inför valet 2018 låg vi kring 3,0 procent.

Under den senaste mandatperioden har KD i Dalarna saknat en riksdagspolitiker med dalaförankring.

Istället har länet företrätts av partiets EU-parlamentariker och utrikespolitiske talesperson Lars Adaktusson.

I våras meddelade han dock att han inte ställer upp i riksdagsvalet 2022.

