Ny dirigent lockade storpublik när Dalasinfoniettan hade höstpremiär

Det var inte många stolar som var tomma i Kristinehallen i lördags eftermiddag. Trots det fina sensommarvädret var det många som var nyfikna på både Dalasinfoniettans nya dirigent och på programmet med folkmusikaliska tongångar.

Karin Holdar hälsade den stora publiken välkommen och verkade se sig nödgad att visa var nödutgångarna fanns i lokalen.

Jonas Valfridsson är Dalasinfoniettans tonsättarprofil det här spelåret. Hans musik är som ljudmålningar detaljrika men i stort format. Han använder orkesterns instrument på nya spännande sätt och i annorlunda kombinationer.

I stycket ”The only thing that you keep changing is your name” förekommer sordinerade trumpeter, slagverk där ljudeffekter mer än konkreta slag är mest förekommande, tremolo och drillar i stråkinstrumenten, långa starka toner i horn, plötsliga pukslag och snabba korta löpningar i uppåtgående rörelser.

Den musikaliska formen verkar var i någon sorts A-B-A-form där stycket börjar mystiskt och svagt, liksom ett sökande var den ska ta vägen för att senare börja byggas upp till mer dramatiska utspel. Han lyckades få den lilla orkestern att klinga stort och nästan mäktigt.

Roberto González-Monjas har en lekfull elegant slagtekning och han nästan dansar framför orkestern. Han formar musiken med olika rörelser och är med musikerna i varenda insats. Ibland måste man nästan låta bli att titta för att inte bli uppslukad av hans energi!

Dynamiken växer och intensiteten ökar i takt med aktiviteten i de olika instrumenten. Tremolo i cello och bas, starka pukslag och blåsinsatser i höga lägen som skaver mot fiolernas toner.

En stark lång ton i trumpeten och sedan plötslig tystnad. Därefter återkommer den mer lågmälda karaktären, sökandet igen och stycket slutar oväntat mitt i fras! Fantastiskt bra framfört av Dalasinfoniettans musiker.

Roberto González-Monjas har en lekfull elegant slagtekning och han nästan dansar framför orkestern. Han formar musiken med olika rörelser och är med musikerna i varenda insats. Ibland måste man nästan låta bli att titta för att inte bli uppslukad av hans energi!

Sébastien Dubé har gjort sig ett namn inom både folkmusik crossover och jazz, men han är en klassisk utbildad basist och han har sin anställning i Svenska kammarorkestern i Örebro. Han hade tagit med två spelkompisar som också verkar ha många strängar på sin lyra.

Tillsammans med orkestern och arrangemangen som Sébastien har skrivit svängde det riktigt bra! Övergången från Jonas Valfridssons stycke till det första ”folkmusikstycket” var smidig med en improvisativ inledning på ”Bach á la Dubé” som sedan gick över i ett dansant allegro. Tempoväxlingar och rytmiska betoningar gör musiken suggestiv och nästan trolsk.

Sébastien Dubés bas kan låta som vad som helst; som en cello i det höga registret, som en trumma när han knäpper på strängarna. Den tar nästan över klangen i orkestern också stundtals.

Torbjörn Näsbom visar sig vara en mycket skicklig nyckelharpist och det var han som stod för det mesta av melodispelet i de följande låtarna. Bröderna Näsbom skriver naturligtvis även egna låtar och vi fick höra den lugna eftertänksamma ”Hommage till en spelman” och den mer svängiga ”Tobbe Gubben” med underfundiga rytmer och betoningar.

Det kanske hade varit fint att få höra bara orkestern i i någon av repriserna, nu blir klangen densamma låten igenom.

I ”G-moll reel” rockar det loss ordentligt där ett rytmisk komp startar upp och där sedan den snabba irländska musiken blandas med jazziga inslag.

Dalasinfoniettan agerar kompband till Sébastiens improvisationer. Vilket ös! Avslutningsvis blir det en extra fiol när dirigenten spelar med i ”Kyrklåt” av Arne Modén och ”Eklundapolska” av Viksta-Lasse.

Publiken var euforisk och stod upp och applåderade!

Efter paus blev det en svängig symfoni av W A Mozart nämligen den ljusa och lekfulla nr 39 som Mozart skrev under sommaren 1788. Blåsbesättningen är flöjt, klarinett, fagott, horn och trumpet.

Symfonin inleds långsamt med kraftfulla pukslag och fanfartoner i trumpeterna. Plötsliga dissonanta ackord mellan blåsinstrumenten och violinerna gör att man nästan hajar till lite, innan allegrot sätter igång. Dirigenten får utlopp för sin kreativitet och tar verkligen ut svängarna när det gäller dynamiska effekter, betonade rytmer och snabba tempi.

Det blir karaktär i musiken och kanske är det spanska temperamentet som kommer fram och visst är det härligt, men kanske förtas överraskningseffekterna en aning om man använder dessa attribut för ofta.

Akustiken kan upplevas som lite bullrig i Kristinehallen, mycket på grund av tomrummet under scengolvet, vilket gör att speciellt pukor och kontrabasar får en extra resonanslåda. Orkestern sitter ganska tätt tillsammans och i andra satsen klingar det nästan kammarmusikaliskt när stråkinstrumenten lämnas ensamma.

Den melodiska linjen blir ibland hängande lite i luften när pauserna blir långa för att skapa spänning, men i tredje satsen spelar blåsarna i ett jämnt flöde men fina solon i klarinett och flöjt.

Sista satsen är full av energi och Roberto González-Monjas håller tempot och intensiteten uppe, han står på tå, han kryper ihop och varenda fras är full av energi. Jag får erkänna att en känsla av uppsluppenhet infinner sig efteråt!

Anne Pettersson

Recensionsfakta:

Höstpremiär 2019: Dalasinfoniettan med Roberto González-Monjas, ny chefsdirigent och Sébastien Dubé, kontrabas, Pär Näsbom fiol och Torbjörn Näsbom, nyckelharpa.

21/9 Kristinehallen i Falun.