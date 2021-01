Ny Malungsförlust i Hockeyettan – sju poäng från säker mark

Efter något så ovanligt som åtta matchlediga dagar kastades så Malungs IF in i Hockeyettan-elden på nytt under söndagen.

På schemat stod Eskilstuna borta – en uppgift som blev för svår för västerdalingarna.

Gästerna var bra med efter den första perioden, men i mittakten avgjorde Eskilstuna matchen genom att göra 4–1 på Malung och tog därmed med sig en 5–1-ledning inför slutperioden.

Väl där reducerade Malungs Carl-Axel Brasken och Adam Karlsson två gånger om, men det var för lite och för sent: sörmlänningarnas segersiffror skrevs till 7–3.

Malung, som inledde fortsättningsserien starkt med två raka segrar, har nu tappat fart och är tabelljumbo efter sju omgångar (av 18). Fyra av lagen i vårserien hamnar i negativt kval där de gör upp om två platser till nästa säsongs Hockeyettan.

Efter Eskilstunaförlusten växer nu avståndet upp till säker mark för Malung, som är sju poäng bakom trean Grums.

På onsdag väntar nytt toppmotstånd för de grönvita när serietvåan Lindlöven gästar Malungs ishall.

Sporten har sökt representanter för Malung utan framgång.

Matchfakta/Hockeyettan

Eskilstuna Linden Hockey–Malungs IF 7–3 (1–0, 4–1, 2–2)

Första perioden: 1–0 (5.32) Alexander Sollén (Oscar Pettersson, Hampus Wallin).

Andra perioden: 2–0 (4.52) Hugo Ollila (Tobias Sjökvist, Linus Ageborg), 3–0 (10.26) Andrés Staforelli (Oscar Pettersson, Hugo Pettersson), spel fem mot fyra, 4–0 (12.59) Linus Lööf (Oscar Hagman, Leo Lööf), 4–1 (15.39) Elias Jacobs (Gabriel Olsson, Adam Karlsson), spel fem mot fyra, 5–1 (19.21) Johan Cederberg (Tobias Sjökvist, Linus Ageborg), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 6–1 (1.10) Hampus Wallin, spel fyra mot fem, 6–2 (1.36) Carl-Axel Brasken (Wilhelm Ytfeldt, Sebastian Tellström-Jovicic), spel fem mot fyra, 7–2 (5.41) Hugo Ollila (Leo Lööf, Tobias Sjökvist), 7–3 (13.27) Adam Karlsson (Oscar Berghult, Mårten Dalmans).

Skott: 44–27 (14–6, 15–10, 15–11).

Utvisningar, ELH: 3x2. MIF: 5x2.

Domare: Axel Eriksson.

Publik: 8.