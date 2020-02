Ny mardrömssvit – Ulf Samuelsson efter psykologens första möte med LIF-spelarna: "Kan ha extra effekt just nu"

Leksands IF åkte på en ny tung förlust efter 2–5 på Hovet på torsdagskvällen – lagets nionde raka nederlag.

Laget och ledningen inledde fredagen med ett möte.

– Vi har möten varje dag här. Det var inget speciellt så. Vi tittade över vår game plan. Det var lite allmänt och lite taktiskt. Även framledes och hur vi över lag ska agera.

Under fredagen introducerades även Tobias Lundgren för truppen – psykolog från Karolinska institutet som ska hjälpa spelarna individuellt.

– Han kör med grabbarna. Jag vet inte exakt vad de gör. Jag tippar på att de lär sig att släppa matcherna. Att inte behöva ödsla energi efter matcherna. Att man kan sova. Att man kan stänga matcherna konstruktivt.

– Spelarna ska lära sig ta in alla känslor och tankar och inte skjuta bort dem. Man ska veta att de finns där och hitta sätt att hantera det på.

Ulf Samuelsson jobbade ihop med Lundgren under tiden i Modo Hockey 2011/2012.

– Jag känner honom väl. Det finns många psykologer som är väldigt bra, sedan har jag sett vad han kan göra. Jag kan säga till honom: "Kör igång" och jag vet vad han gör. Det känns tryggt, säger Ulf Samuelsson och fortsätter:

– Det var stora framgångar i det jobbet i Modo. Han hade forskningsbidrag då och nu är han professor. Han har forskat mycket och är bekväm med de här frågorna.

Leksands IF har inte haft någon mental hjälp under säsongen och Lundgren blir ett nytt inslag.

– Jag tycker det finns ett behov av det här för alla hockeyspelare. Precis som man jobbar med skridskoåkning och andra detaljer är det viktigt att inte ha grejer som hindrar dig mentalt.

Ulf Samuelsson har jobbat med mentala rådgivare tidigare under sin karriär.

– Det här har ingenting med läget att göra just nu att vi tar in honom, däremot kan det ha ännu större effekt nu än annars. Vi kan vara lite psykiskt belastade just nu och då kan det här ha extra effekt just nu. Men, jag tycker att det här tillhör all hockey i alla lägen.