Ny musikvecka vid Siljan i sommar

– Vi bygger vidare på engagemanget, erfarenheten, mångfalden av scener, miljöer och nätverket av arrangörer och ideella krafter som lever kvar. Det är Stämmoveckans bas. En förutsättning är också det ekonomiska stöd vi har fått av Kulturrådet, Region Dalarna, Rättviks och Leksands kommuner, folkbildning och ett aktivt arrangörs- och föreningsliv.

– Vi vill utveckla ett nära samarbete med Musik vid Siljans vänförening, som främjar Siljansbygdens traditionsrika musik och kulturliv. Genom stipendier och kurser bidrar föreningen till barn och ungdomars utbildning inom musik, berättar Per Gudmundsson.

Planerna har funnit i några år att skapa en ny musikfestival. Det är främst representanter för Folkmusikens hus och Dalarnas spelmansförbund som diskuterat en gemensam satsning. Festivalens namn, Stämmoveckan, sägs redan i dag vara ett välkänt begrepp för både publik, spelmän och dansare.

Den musikaliska Stämmoveckans profil ska vara bred. Den bottnar i såväl folk- som världsmusik. Här ska rymmas jazz, kammarmusik, visor, pop och även rock som är gränsöverskridande. Årets upplaga koncentrerar sig dock främst på folkmusiken.

– Vi har som ambition att även kunna erbjuda internationella musiker – folkmusikvärlden är stor och brokig! Vi startar i coronans tid med ett litet smakprov och saknar ännu en del av inslagen, inte minst dansen och flera stämmor. Programmet omfattar ändå både spelmansstämmor, konserter och kurser under perioden 2-10 juli. Från Tobaksspinnarstämman i väst till Delsbostämman i öst.

Ett av Sveriges största folkrockband ger konsert i Rättvik på Hotell Lerdalshöjden. Det sker söndag fjärde juli med start klockan 16.00.

Hoven Droven bjuder på en blandning av traditionellt låtspel, rytmiska utsvävningar och distade gitarrer.

Bandet startades 1989 och har under åren hunnit med att vinna en dansk grammis för bästa utländska folkmusikalbum (2001), bli grammisnominerade för sin skiva ’Jumping at the Cedar’ (2007), och turnerat världen över. Hoven Droven firar sitt 30-årsjubileum med nysläppta singeln Fela Inferno. Bandet består av Kjell-Erik Eriksson – fiol Bo Lindberg – gitarr Jens Comén – saxofoner Björn Höglund – trummor/slagverk Pedro Blom – bas.

Sara Parkman är folkmusiker, kompositör, tredje generationens prästbarn, violinist och aktivist.

Hennes andra soloalbum, Vesper, är skapat tillsammans med kompanjonen Hampus Norén. De ger konsert på Kafé Nyfiket tisdag sjätte juli.

Midgren/Skrobe/Quartey är tre musiker, tre generationer, tre temperament. Instrumenten består av fiol, slagverk och mandola/gitarr. Repertoaren bottnar i den svenska folkmusiken, men med inslag från andra stilar och traditioner, vilket hörs i de färgstarka och klangrika arrangemangen.

Maria Jonsson, teatermusiker och fiolpedagog, håller bland annat en nybörjarkurs i fiolspel för barn i Leksand. De sex konstnärliga ledarna för Ethnolägret gör några spelningar i både Rättvik och Leksand. Det handlar om Anna Gustavsson, nyckelharpa, Natasja Dluzewska, fiol, Sofia Tåhlin, slagverk, Daniel Reid, saxofon, Dave Gray, dragspel och Ian Carr, gitarr. De bildar en helt unik grupp, med namnet ”The Ethnotes”.

Väsen Duo - Mikael Marin och Olov Johansson, deltar också under musikveckan med både kurs och konsert. De har kamperat ihop sedan början av 1980-talet.

Fotnot: Mer information finns på hemsidan www.stammoveckan.se