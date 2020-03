Ny skiva av Karin Park – inspelningen med pappan är ett fint minne: ”Jag fick hänga med honom så mycket de sista åren”

Solen försöker tränga igenom en tunn slöja av moln och i luften finns känslan av att våren är på väg. I missionshusets gamla församlingssal är ljuset påtagligt med de stora fönstren.

– Vi håller på och repar inför turnén, säger Karin Park och konstaterar att det är lite rörigt inne i det stora rummet som numera är studio.

Hon berättar att den nya skivan skiljer sig på flera sätt från vad hon gjort tidigare. Bland annat är det första gången hon släpper låtar som hon själv inte skrivit och den här gången tar musiken sikte på framtiden istället för historien.

Jag såg siluetten av vår dotter som tonåring

Skivan heter "Church Of Imagination" och spelades in för ett år sedan i den egna studion. Medverkar gör vänner och familj, bland annat mamma, faster och morbror är med i en kör och den senast släppta singeln "Shape of a child" har hennes man Kjetil Nernes skrivit.

– Den bygger på en dröm jag hade långt innan jag fick barn. Jag såg siluetten av vår dotter som tonåring och berättade om drömmen för Kjetil, säger Karin Park.

I den låten spelar hennes far Lars-Olof Park hammondorgel. Han höll på med musik i hela sitt liv men det var första gången han var med på en riktig skivinspelning. Favoritinstrumentet var just hammondorgel.

Lars-Olof hade kämpat mot cancer under ett år och var på bättringsvägen. Men bara några månader efter inspelningen blev han hastigt sämre och avled.

– Det gick jättefort, jag fick avbryta en turné, förklarar Karin Park som har starka minnen från tiden i studion.

Hon gillar själv att spela hammondorgel och instrumentet får henne att känna energin från sin far.

– Jag har alltid spelat och sjungit med min familj men det är sång som är mitt instrument. Pappa kunde spela vad som helst och det kommer jag aldrig att kunna göra.

– Jag saknar honom jättemycket och låten har gett mig ett fint minne. Han finns kvar och jag fick hänga med honom så mycket de sista åren, säger Karin Park.

Hon förklarar att bara för att han var en person som betydde otroligt mycket för henne så har hon inte slutat glädjas över andra saker. Alla hennes skivor har varit som olika kapitel av livet och "Church Of Imagination" lite av en brytpunkt mot ljusare tider.

– Tidigare hade jag ofta lite deppiga texter som blickade tillbaka. Nu känner jag verkligen att jag är på väg någonstans och jag har fått lite annat sound i rösten. Den är mörkare mer kvinnlig och så ska det nog vara. När man fått barn är man inte flicka längre.

Andra som medverkar på skivan är LaGaylia Frazier och de lokala musikerna i Salongsensemblen, Ulf Segerstam, Jonas Forsberg, Benedetta Simeone och Alm Nils Ersson.

På tidigare album har Karin Park jobbat mer med var låt för sig. Den här gången är fanns det en plan för hela skivan redan från början. Den är en helhet där låtarna hör ihop och hon beskriver den som mer experimentell.

– Jag jobbar mycket med fantasi. "Church Of Imagination" handlar om tankens kraft, religion och magi. Den är en väldigt personlig skiva som alltid kommer vara ett speciellt dokument för mig.

Släppdatum är fredagen den 13 mars och samma dag börjar en turné i Norge. Än är inga spelningar bokade i Sverige men Karin Park har många projekt med andra artister på gång framöver.

