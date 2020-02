Ny statistik: Så många bor i din kommun – Då är det rimligt att faluborna är fler än 60 000

Länets stora tillväxtmotorer är, liksom de senaste åren Falun och Borlänge. Två städer det endast bara skiljer två mil mellan och utgör en sammanhängande arbetsmarknadsregion.

– Därför kan Falun Borlänge jämföras med städer som Örebro och Umeå, anser Faluns centerpartistiske kommunalråd.

Alla viktiga siffror är på rätt sida för Dalarnas två största kommuner. Förutom totala folkmängden även sammanlagd ökning, födelseöverskott och flyttningsnetto. Plus, plus, plus.

De högutbildade vill ha rätt jobb

Medan borlängeborna under 2019 blev 366 fler, ökade Falun med 483 personer. Det är tillsammans mer än totala ökningen i länet. De båda kommunerna hyser sammanlagt 38,8 procent av Dalarnas invånare.

Joakim Storck ser en skillnad jämfört med 1990-talet när många flyttlass lämnade Dalarna för inte minst Stockholm. Nu när flyttströmmen går åt andra hållet sker det även på lite andra premisser. Det bor fler högutbildade i Dalarna, vilket leder till en ökad urbanisering till framförallt just Falun och Borlänge, i någon mån även Mora.

– De högutbildade vill ha rätt jobb och är beredda att någon eller några mil.

När passerar Falun 60 000-strecket?

– Det känns rimligt att någon gång under 2021 kommer Falun att passera 60 000 invånare.

Det är positiva utmaningar

Även Jan Bohman, kommunalrådet i Borlänge, mottar siffrorna med glädje.

– Jag är jätteglad att vi fortsätter att växa trots att flyktingmottagande har gått ner. Det visar att Borlänge är en attraktiv stad.

Samtidigt innebär fler och fler invånare utmaningar av olika slag.

– I det korta perspektivet att ha en god tillgång till förskolelokaler och även att vi ser till att det finns bostäder. Men det är positiva utmaningar.

Bland Dalarnas övriga 13 kommuner är siffrorna blandade. I närmare hälften av dessa minskade antalet invånare under 2019 jämfört med året innan, visar Statistiska centralbyråns statistik. I faktiskta tal minskade Avesta mest, 145 personer, men sett till invånarantalet tappade Älvdalen än fler, 90 personer.

Noterbart är även siffrorna i ett par andra kolumner i SCB:s befolkningsstatistik för 2019. Dels att endast fyra kommuner i Dalarna visar upp ett positivt födelseöverskott (fler levande födda än döda). Det är Borlänge, Falun, Gagnef och Ludvika. Dels att fler flyttade till elva av de 15 dalakommunerna än flyttade därifrån. Minussiffror bara i Avesta, Säter, Ludvika och Älvdalen.

Befolkningsmässigt har Dalarnas 15 kommuner och grannlänet Gävleborgs tio nästan lika många invånare. Vid senaste årsskiftet bodde 287 966 personer i Dalarna, vilket är 584 fler än i grannlänet.

Befolkningsstatistik 2019

Avesta 23 178 invånare (-145 jämfört med år 2018)

Borlänge 52 590 (366)

Falun 59 406 (483)

Gagnef 10 304 (33)

Hedemora 15 491 (34)

Leksand 15 807 (3)

Ludvika 26 898 (-48)

Malung-Sälen 10 138 (32)

Mora 20 470 (80)

Orsa 6 911 (19)

Rättvik 10 950 (43)

Smedjebacken 10 894 (-3)

Säter 11 093 (-30)

Vansbro 6 805 (-2)

Älvdalen 7 031 (-90)

DALARNA 287 966 (775)