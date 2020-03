Nya gratisturer till Säterdalen – Kommunen satsar 60 000 på turisttåg

Förra sommaren körde turisttåget Turis gratis från Säters stad ner till Säterdalen under elva fredagar på kommunens bekostnad.

Kommunledningen är nöjd med turerna som lockade 1 555 passagerare och ökade tillgängligheten till Säterdalen.

"Det var en uppskattad aktivitet som märktes i både passagerarantal och i sociala medier", skriver man.

Därför har kommunstyrelsens arbetsutskott nu beslutat att skriva på ett nytt avtal med den ekonomiska förening som står bakom Turis.

I avtalet framgår att det kommer att köras gratisturer under sju fredagar från 26 juni till 7 augusti. Under de dagarna kör Turis sex resor tur och retur per dag mellan Salutorget och Gamla teatern i Säterdalen.

För det betalar kommunen 60 000 kronor.

Tågturer kommer också att ske efter samma tidtabell sju lördagar under perioden, men då får resenärerna betala för turen.