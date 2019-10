Nya mångmiljoninvesteringen klar vid Fiskarheden: "Man kan aldrig slappna av och luta sig tillbaka"

Det gamla timmerintaget var manuellt styrt, vilket innebar att hälften av alla stockar skulle vändas med en timmerkran för att stockarna skulle gå in i sågen med toppändan. Detta sköttes av personal som cirkulerade runt på lite olika jobb på sågen. När detta byggdes 1976 var kapaciteten att man skulle kunna lägga timmer rätt för att kunna såga 20000 kubikmeter färdig virke om året.

– Det är länge sedan vi sågade det och anläggningen har modifierats genom åren och de som körde timmerkranen förfinade sin teknik till det optimala, berättar Olle Larsson.

Så behovet att kunna öka kapaciteten har varit stor under många år och för att klara det hela har de haft flera timmerkranar liggande som var renoverade och som kunde bytas med förhållandevis snabba moment.

– De höll inte så länge och det går inte att renovera dem i det oändliga, så jag vet inte hur många kranar vi förbrukat genom åren, men en uppsättning höll kanske ett år eller liknande, funderar Olle Larsson.

Under sommaren påbörjade byggandet av det nya automatiska timmerintaget och intrimningen har skett under hösten. Nu sorteras stockarna så de kommer med rätt ände in i sågen och därmed har allt blivit automatiskt och sköts från manöverrummet i själva såghuset.

– Det gamla timmerintaget kommer vi att riva med tiden och vi har faktiskt kvar möjligheten att köra det hela manuellt med en ny timmerkran som finns i det nya sorteringsverket, berättar Olle Larsson.

Kapaciteten hos det nya timmerintaget är i nuläget på 350 000 kubikmeter och de sågar i runda tal 320 000 kubikmeter om året. Men det finns möjligheter att öka kapaciteten till runt 700 000 kubikmeter sågat virke.

– Det är också det vi sökt koncession för och då kommer det att krävas ytterligare investeringar på flera olika ställen i sågen, poängterar Olle Larsson.

De investeringar som de håller på med för övrigt är nytt kamerasystem i sorteringen för att det ska bli rätt kvalité till kunderna. Dessutom jobbar de med ett nytt helautomatiskt styrsystem där de kan styra exakt hur de ska såga varje stock för att få ut maximalt ur varje.

– Det gör att vi får ett bättre utfall från varje stock och mindre material går till flistuggarna, framhåller Olle Larsson.

Sammantaget har de under de senaste året investerat en bra bit över 100 miljoner kronor och på kort sikt kommer de inte att göra några stora investeringar i sågen. Det handlar mest om investeringar för att trimma systemen så det ska bli ett bättre flöde.

Under hösten kommer den stora investering de gjort på lokaler för servicefunktioner att göras färdigt och då kommer alla fordon att kunna köras in för underhåll, alla maskinreparationer kan göras i den nya lokalen och dessutom finns allt på elsidan samlat i lokalen, det handlar om en investering på 50 miljoner kronor, som ska vara klar i november.

– Det vi kommer att investera i inom något år är ny panna för torkningen av färdigsågat virke och då behöver vi även mer kapacitet i torkarna, då pratar vi om investeringar på 60-80 miljoner kronor, beroende lite på hur omfattande vi gör det hela, säger Olle Larsson.

Han betonar vikten av att de hela tiden är med i utvecklingen, eller helst är lite före, för att klara konkurrensen och då inte bara från sågverk i Sverige, utan inte minst utländska sågverk.

– Det går inte att slappna av och luta sig tillbaka, då är man snart borta, summerar Olle Larsson.