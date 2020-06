Nya sparförslaget släcker byskolorna – igen: "Jag vet inte vad de tänker med"

Utredningen av den nya skolstrukturen mötte patrull i samma sekund som den släpptes från kommunen under sen måndagseftermiddag.

Skolutredningen har i huvudsak handlat om fyra byskolor; Toftaskolan, Liljanskolan, Linghedsskolan och Danholnsskolan. Nedläggning eller inte? Frågan har manglats på tjänstemännens bord förut och i augusti stod det klart att skolnedläggningarna bakades in i sparförslaget på 100 miljoner kronor.

Missnöjet lät dock inte vänta på sig.

Den 24 juni 2019 protesterade Socialdemokraterna mot förslaget att Toftaäng och Liljanskolan skulle läggas ner efter beslut i barn- och utbildningsnämnden.

Men under hösten 2019 valde man att göra ett omtag. Tydligt var att underlaget inte var nog genomarbetat för att låta processen skrida till verket.

Till de material som under måndagen presenterades har rektorerna sagt sitt. De vill att varje chef har 20-25 anställda under sig för att hinna med arbetsgivarrollen. Man ser det också som önskvärt att elevantalet ska vara 50-70 elever per årskurs och att framgångsfaktorer anses vara att rekrytera utbildade lärare också ger en bra lön.

Malin Danielsson är förälder till skolbarn i Toftbyn. Hon har tidigare protesterat mot nedläggningshoten.

– Det är samma sak igen. Det är bara det att de la det på is ett tag. Nu kommer man med ett förslag som man tycker låter bra. Men de missar individerna, säger Danielsson.

Danielsson säger att det under våren rekryterats nya lärare till Toftaskolan.

– De var många ansökningar dit och under den här utredningen tycker jag att man inte kollat någonting om tryggheten och att alla elever blir sedda och att ingen blir bortglömd. Men nu ska lärarna har större klasser med fler elever. Det här är ju en lyxkonsumtion och kan ställas mot hoppbackar och asfaltsbana på Lugnet, säger Danielsson.

Det här är ett svek mot landsbygden

Principen i sparförslaget vilar på att kunna samnyttja lokaler och personal i både skola och förskola utifrån behov. Principen ger även möjlighet till samordning av exempelvis kost och städ för kostnadseffektivisering. I framtiden ska alltså förskolor och skolor byggas i nära anslutning till varandra med lokaler som passar både förskola och skola. Detta för att kunna tillmötesgå konjunkturen i elevantalet.

I förslaget finns att läsa att grundskolor ska finnas med minsta kapacitet om cirka 350 elever. Det ska finnas större förskoleenheter med 4-8 enheter och grundskolorna ska innefatta fler stadier och skolledningen ska bestå av minst en biträdande rektor.

– De har inte kolla någonting på tryggheten i skolan och att alla elever blir sedda. Det är ju också ett fritt skolval. Jag tror inte att eleverna i Toftbyn väljer Svärdsjö om föräldrarna jobbar i Falun. Då tar man ju en skola i stan. Jag vet inte riktigt vad de tänker med, de som tagit fram förslaget, säger Danielsson.

Danielsson har tidigare berättat för tidningen att familjen valde att flytta till Toftbyn tack vare närheten till en mindre skola.

– Det kändes tryggt, säger Danielsson som har ett barn med speciella behov. Det här är ett svek mot landsbygden, tryggheten och det fria skolvalet. Det är inget fritt skolval längre. Jag har inte sett någonting om hur det blir med de mjuka värdena, alltså barnen, säger Danielsson.