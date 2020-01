Nyårskonsert i barockmusikalisk dräkt

Det var en konsert med festlig pompa och ståt men det bjöds även på lågmäld kammarmusik med solistiska insatser av till exempel flöjt och teorb – denna imponerande långa luta i vissa stycken virtuost hanterad av Jonas Nordberg.

Naturligtvis fanns den obligatoriska cembalon med mitt i ensemblen och när det skulle vara ståtligt och extra pampigt ljöd två trumpeter och två valthorn från var sin sida i orkestern. Pukorna stod för de mer pompösa inslagen.

Vi fick höra musik från Händels ”Water Music” i den första avdelningen. Verket var en beställning av kung Georg I och uruppfördes 1717 av 50 musiker på flytande pråmar i floden Themsen.

Det består av olika satser av varierande karaktär och allt är inte ljudstarkt och pampigt utan det förekommer även delikata kammarmusikaliska stycken, där endast cembalo eller några av stråkinstrumenten spelar till solistiska partier av exempelvis flöjt, luta eller oboe.

Konsertprogrammet för nyårskonserten i Kristinehallen varvade musiken ur ”Water Music” med arior ur Händels operor och oratorier. Anders J Dahlin presenterade sig med den välkända arian ”Ombra mai fu” ur operan Xerxes som han framförde mycket lyriskt och behagfullt. Hans tenor har en ljus och mjuk klang även i det övre registret. I den triumfatoriska arian ”The trumpet's loud Clangor” ur Ode for St Cecilia's Day har hans röst lite svårare att nå ut.

Alla stycken spelades i en följd och utgjorde liksom en svit och ibland verkade det som om orkestern fick bråttom att vända blad i de snabba övergångarna. De hade ett fint samspel i orkestern och ackompanjerades sångsolisterna välanpassat och följsamt. Dirigenten Olof Boman har jobbat fram fina gester i fraseringarna och ett nyansrikt framförande.

I den andra sviten sjöng Maria Keohane en aria där Händel definitivt har återanvänt material från en annan aria, ”Lascia ch'io piangia” ur operan Almira har blivit ”Lascia la spina” i operan Il trionfo del Tempo e del Disinganno. Så gjorde och gör säkert än idag många kompositörer att de återanvänder bra material från andra kompositioner, men det är inte alltid det märks så tydligt som i det här fallet!

Maria Keohanes fantastiskt klara och samtidigt mjuka sopran rör sig obehindrad mellan olika röstlägen. Hon har ett sätt att få fram betydelse och angelägenhet i varenda ton och fras. Hon är med i hela kroppen i de snabba koloraturpartierna i till exempel i ”Let the bright Seraphim” ur oratoriet Samson. Här blir det en soloduett mellan sopran och piccola-trumpet där Mats Heinemann briljerar i nyansrikedom och pregnans.

Ibland är det lutenisten som leder över till nästa musikstycke med ett kort improviserat mellanspel. Maria Keohane sjunger även ”Bel piacere è godere” ur Rinaldo och hon svingar sig ledigt och lätt i stora språng upp i höjden och första violinstämman hänger på i denna lekfulla aria. En snabb sats ”Bourrée” ur Water Music, som många säkert kände igen, där teorben agerar nästan som ett slagverksinstrument med kraftiga anslag och snabba löpningar och orkestern spelar korta, luftiga toner. I duetten för sopran och tenor ur operan Acis och Galatea utropas ”Happy we!” och känslan sprider sig ut i publiken.

Efter en lång paus blir det så en del där det varvas musik från ”Drottningholmsmusiken” av J H Roman och arior från Händels produktion. Men innan dess ett par verk av Englands egna barockkompositör; Henry Purcell. En mer lågmäld ”Chaconne” från operan ”The Fairy Queen” där endast stråkinstrument, cembalo och teorb spelar.

Även i arian ”See, even Night herself is here” ur samma opera är det endast sordinerade stråkinstrument förutom cello och Purcell lyckas få fram en drömlik och nästan mystisk karaktär i ackompanjemanget. Maria Keohane rör sig långsamt när hon förflyttar sig till och från scenen, anpassat till musikens uttryck. Anders J Dahlin sjunger en aria ur operan King Arthur som uttrycker köld och det hörs verkligen hur han fryser när han sjunger eller nästan stöter fram korta avbrutna ord och stråkmusikerna spelar korta toner med förslag. Dessutom blåser hornisterna i någonting som låter som att vinden viner.

Anders och Maria sjunger mycket uttrycksfullt och tar över efter varandra och varje ton upplevs så ren när de inte lägger till något vibrato.

I ”Allegro” ur Drottningholmsmusiken av Roman får valthornen sitt lystmäte med ett helt eget parti.

Det klingar rent om hornkvinterna och tempot är friskt och lätt. Trumpeterna och orkestern tar vid och därefter leder teorbens toner över till en långsamt gående karaktär i arian ”Who calls my parting soul” ur oratoriet Esther av Händel. Anders och Maria sjunger mycket uttrycksfullt och tar över efter varandra och varje ton upplevs så ren när de inte lägger till något vibrato.

Det sista stycket innan alla extranummer är en duett ”As steals the morn” och här har Händel också lyckats med att beskriva en känsla av tidig morgon men varför man uppfattar långsamma stigningar i nyans och tonhöjd och långa sammanbundna fraser, där oboe och fagott dubblerar sopran respektive tenor – det kan jag omöjligt förstå.

Allra sist av extranumren sjöng Maria och Anders och även Olof, dirigenten med ackompanjemang av Jonas Nordberg på teorb och Karin Lekteus på flöjt ”Man borde inte sova” av Gustaf Wennerberg, som en liten serenad eller kanske en epilog att ta med sig hem.

(Jag tycker dock att Musik i Dalarna kunde kosta på sig att byta ut gåvokorten mot blomsterbuketter en sådan här festlig konsert.)

Anne Pettersson

Recensionsfakta:

Dalasinfoniettan och solisterna Maria Keohane, sopran och Anders Jerker Dahlin, tenor. Dirigent och presentatör: Olof Boman.

Kristinehallen Onsdag 1 januari

Fredag 3 januari 18.00 Säters kyrka Lördag 4 januari 19.00 Orrskogen, Malung, Söndag 5 januari kl. 18.00 Cassels, Grängesberg, Fredag 10 januari kl. 19.00 Hagagymnasiets aula, Borlänge