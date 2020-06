Nye Malungstränaren ställs mot laget som sparkade honom – redan i premiären

Under tisdagen släpptes spelschemat för Hockeyettan västra.

Sedan tidigare stod det klart att serien skulle starta två och en halv veckor senare än vanligt.

Redan på fredagskvällen den 2 oktober, två dagar innan övriga matcher, inleder Malung med bortamatch mot Forshaga.

Det blir en speciell match inte minst för nye tränaren Per Lundell, som sparkades av just Forshaga under säsongen 2019/20.

Borlänge spelar den 4 oktober borta mot Surahammar i sin premiär.

De första hemmamatcherna spelar både Borlänge, mot Köping, och Malung, mot Lindlöven, onsdagen den 7 oktober.

Daladerbyn blir det den 21 oktober, i Malung, och den 2 december, i Borlänge.

Serien avslutas den 16 december.

Både Allettan och vårettan startar den 28 december.