Nyförvärven visade vägen – när Mora vann säsongens första match

Det var dags för säsongens första match och spelet liknade väl precis det som man brukar kunna se innan saker och ting börjar sättas.

Men det var ändå ett rödvit-klätt dalalag som uppträdde energiskt och fartfyllt – vilket efterliknade mycket av det spel man fick bevittna under fjolåret.

Både Mora och Kristianstad fick relativt tidigt testa att spela i numerärt överläge. Utan att göra något mål.

Kalle Miketinac är ett av Moras nyförvärv den här säsongen. Vilket lag han värvades från? Jo, Kristianstad.

Och naturligtvis var centern på spelhumör när han mötte sitt gamla lag. På ett mycket elegant vis chippade han pucken över motståndaren, svängde in mot mitten och skickade snyggt in 1–0 sent in i den första perioden. Släkten är värst, brukar det heta.

Mittenakten var också den en jämn historia. Men Kristianstad hade inte bara en, utan flera chanser att kunna kvittera matchen, men då stod Andreas Ljunggren, ny målvakt i Mora, för ett gäng kvalificerade räddningar. Och någon gång hade han hjälp av stolpen.

Och i stället för att skåningarna kvitterade så var det Mora som utökade ledningen efter att Måns Carlsson rakat in pucken bakom den tidigare Moramålvakten Olof Lindbom i KIK-kassen.

Han fick stå helt omarkerad framför målet när nyförvärvet Bobby MacIntyre passade.

I tredje perioden uppträdde KIK slarvigt i egen zon, vilket till slut straffade sig. Kanadensaren Bobby MacIntyre var återigen framme och snodde åt sig pucken när tillfälle gavs. Den här gången serverade han Isac Andersson som tryckte in 3–0.

Precis vid målets tillfälle skadade Olof Lindbom sig och fick kliva av. In kom division 2-målvakten Eric Björk för Skånelaget.

Kristianstad skulle få en gyllene chans med drygt åtta minuter kvar av ordinarie matchtid att göra match av detta då Lukas Wernblom tilldelats matchstraff efter en ful tackling mot Linus Pettersson.

Men målet kom inte i powerplay, utan strax efter att Moras spelare kommit ut på isen satte Deven Sideroff pucken i nät genom en ordentlig missil från blålinjen.

Närmare än så kom dock inte KIK, utan Mora kunde inkassera säsongens första seger redan i första matchen.

►Matchfakta

Mora IK–Kristianstads IK 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

Första perioden: 1–0 (18.49) Kalle Miketinac.

Andra perioden: 2–0 (17.33) Måns Carlsson (Bobby MacIntyre).

Tredje perioden: 3–0 (05.05) Isac Andersson (Bobby MacIntyre), 3–1 (18.58) Deven Sideroff (Trevor Cheek).

Skott: 28–42 (9–10, 10–16, 9–16)

Utvisningar, MIK: 2x2, 1x5, 1x20 min.

KIK: 4x2 min.

Domare: Johan Magnusson, Sören Persson.

Publik: 143.

Så ställde Mora upp mot Kristianstad

Målvakter:

Andreas Ljunggren (Matteus Ward)

Backpar:

Axel Bergkvist – Gustav Berglund

Isac Heens – Kristoffer Gunnarsson

Isak Pantzare – Viktor Larsson

Forwards:

Jakub Altrichter – Daniel Ljunggren – Johan Persson

Lukas Wernblom – Kalle Miketinac – Emil Oksanen

Isac Andersson – Måns Carlsson – Bobby MacIntyre

Nils Nordh – Isak Garfvé – Filip Lennström