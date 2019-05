NYHETSDAGEN: Polisens teori om den försvunna kroppen • Chockmötet med björnhonan och hennes ungar • Nu drar Birgitta till New York • Leksands IF letar stjärnglans

God kväll! Här kommer en sammanfattning av nyheter från dagen

15 år efter det brutala mc-mordet – polisens teori: Här kan kroppen finnas

Var finns Joe Niyomwats kvarlevor?

Mordet 2004 på Falubon Joe Niyomwat fortsätter att väcka frågor och kommer bli omskrivet även i framtiden, till stor del på grund av att den sista viktiga pusselbiten fattas – kroppen.

Det våldsamma mordet i Hosjö är sedan länge uppklarat. Trots stora sökinsatser har man inte hittat Falubons kvarlevor.

Kriminalkommissarie Olof Nordgren har en teori om var kroppen kan finnas.

–Den bygger på hur man lättast skulle kunna smuggla ut kroppen från lokalen, säger han.

Malin, 33, om mötet med björnhonan och hennes tre ungar: "Blev lite chockad"

Malin Murmester, från Falun, var på väg till Arlanda på måndagsmorgon när en björnhona och hennes tre ungar uppenbarade sig framför bilen utanför Svärdsjö.

– Jag blev lite chockad. Jag fick tvärnita för att jag höll på att köra på björnen, berättar Malin.

Ny storvinst på Triss till Dalarna – Birgitta från Borlänge vann stort: "’Vänta! Vad är det för giltighetsdatum?"

New York – here we come!

På söndagsmorgonen fick Birgitta Andersson, från Borlänge, chansen att skrapa hem en storvinst i TV4:s Nyhetsmorgon.

Vinsten blev 100 000 kronor och nu väntar drömresan till New York. 51-årigen bytte till sig lotten efter att ha haft några med mindre vinster.

Leksands stjärnvärvning kan dröja fyra månader – Johanssons tydliga plan: "Där får vi visa stort tålamod"

Jakten pågår. Den som gäller en spetscenter till Leksands IF. Värvningen av Andrée Hult påverkar alltså inte LIF:s ambition.

– Vi har ett antal spelare som vi kollar på och har kontakt med, säger Thomas Johansson.

Och det behöver nödvändigtvis inte bli en svensk spelare som signas. Leksands GM är öppen för både europeiskt och nordamerikanskt.

