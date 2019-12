Nykomlingen nära att bli matchhjälte – hårda orden trots vinsten: "Är lite ont om poäng..."

MER: Mora tog blytunga poäng i förlängningen – Persson avgjorde ännu en tillställning

Nyförvärvet Isak Pantzare gjorde sin andra hemmamatch i Jalas Arena mot Karlskrona.

Och det blev vinst.

Men det var också nära, nära att den Övertorneåfostrade backen fick bli matchhjälte blott fem sekunder in av förlängningen, efter att Daniel Ljunggren hittat honom med en passning precis framför målvakten Tanner Jaillet.

Men det blev en miss.

– Jag försöker lägga den mellan benen men han hinner stänga, förklarar Pantzare efter tvåpoängaren.

Istället blev det Johan Persson som fick avgöra 4 ½ minuter senare.

I powerplay.

Ett avgörande som Morabacken hade hoppats skulle komma betydligt tidigare.

– Jag tycker vi ska ha tre poäng den här matchen. Karlskrona har ju verkligen flyt när de får in pucken via någon skridsko och stolpe in, eller vad det är... De ska verkligen vara nöjda med en poäng, inleder Pantzare.

– Det är såklart skönt att vinna, men det är ju lite ont om poäng för oss just nu kan man säga, fortsätter han.

Efter den jobbiga matchen mot Södertälje, där målchanserna var försvinnande få, lyckades Mora den här gången få till 36 skott, två powerplay mål – och framför allt – få två viktiga poäng in.

– Jag tycker verkligen att det är ett steg framåt från i onsdags där vi inte alls kommer upp i nivå och inte skapar så mycket. Vi kanske har 3-4 målchanser totalt då och idag har vi x antal fler än mot SSK.

– Det är bara synd att vi inte pangar dit 2-3 puckar till men det kommer, det handlar bara om att fortsätta, avslutar Morabacken.

MATCHFAKTA/Hockeyallsvenskan

Mora IK–Karlskrona HK

3–2 (1–1, 1-0, 0–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (15.49) Johan Persson, fem mot fyra (Daniel Ljunggren, Viktor Amnér), 1–1 (19.18) Daniel Norbe, fem mot tre (Linus Karlsson, Niklas Johansson)

Andra perioden: 2–1 (29.15) Brendan Ranford (Daniel Ljunggren, Mattias Nörstebö)

Tredje perioden: 2–2 (46.40) Måns Hermansson

Fjärde perioden: 3–2 (64.35) Johan Persson, fyra mot tre (Daniel Ljunggren)

Skott: 36–33 (8–10, 14–13, 10–7, 4–3)

Utv, MIK: 5x2, KHK: 2x2

Domare: Wolmer Edqvist, Anders Sandahl

Publik: 2111