Oavsett beslut – ny skola i Sundborn ett måste – kostnaden oklar

Under onsdagen kallade Falualliansen till en digital presskonferens där kommunstyrelsens ordförande, Joakim Storck (C), kommunalrådet Mats Dahlberg (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande Svante Parsjö Tegnér (L), Falupartiets Per-Olov Ytterholm, barn- och utbildningsnämndens ordförande Björn Ljungqvist (M) och Elisabeth Rooth Eriksson (C), 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Vi vill redovisa de ståndpunkter vi har gällande skolan i Sundborn som stått här sedan 50 år. Den är idag inte anpassad efter skolans verksamhet och vi ser ett stort behov av satsning, säger Joakim Storck (C).

Förutsättningarna för att kunna möta framtidens behov ser man som en akut situation. Sundbornsskolan hotas av nedstängning efter larm om dålig luft i den så kallade B-längan.

– Vi måste vara beredda på en sån här satsning och det måste till en ny skola och en ny förskola och som det ser ut i dag så kvarstår förslaget om att slå ihop förskolorna med grundskolan. Och för att satsa så är det inte rimligt att investera i Toftaskolan, till exempel, säger Storck.

Svatne Parsjö Tegnér (L) säger att det rimliga är att bussa skolelever till en större skola.

– På Toftaskolan finns det idag 25 elever fördelat på 6 årskurser. Det blir samtidigt få kompisar. Man behöver träffas och mötas. Bussvägen handlar det om 5-10 minuter.

Falualliansen ser nu helst att kostanden, som idag är oklar, bakas in i budgeten för 2022. Beslut ska tas i juni 2021.

– Syftet är att möjliggöra utveckling samtidigt som Kopparstaden ska bygga lägenheter här. Och för att förhindra att man får stänga Sundbornsskolan så bakar vi in en ny skola här i budgeten. Detaljerna består idag av en skiss. Än finns inga ritningar, säger Storck.

Södra skolan kostade 136 miljoner att bygga och inrymmer dubbelt så mycket elever jämfört med Sundborn. Kostnaden gissas bli ungefär hälften för Sundborn.

– Situationen här kan inte vänta, tillägger Storck.

Kommunalrådet Mats Dahlberg (M) konstaterar att möjligheterna för orten ser bra ut och Sundborn fyller idag en viktig roll som serviceort.

– Vi har pekat ut ett antal orter som vi anser är bra serviceorter. Sundborn uppfyller alla kriterier och här finns även ideella krafter som vi är i kontakt med. Det finns ett stort engagemang och idrottshallen är ett exempel på det. Vi är klart imponerade och samtidigt har vi ju intresse för bostadsexpansion här, säger Dahlberg.

Det är Sektor Service som sen ska plocka fram uppgifter om kostnader och andra detaljer som rör en nybyggnation av skola i Sundborn.

– Efter årsskiftet har vi illustrationer och bygghandlingar på hur det skulle kunna se ut i Sundborn. Då har vi också en prislapp. Vi har ännu inte haft dialog med personalen på skolan om det här men jag har svårt att tro att det kan vara negativa tongångar. Här kommer det att finnas goda förutsättningar för en bra personalmiljö och det är ju naturligt att det också blir fler lärartjänster tillgängliga.