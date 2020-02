Okända historien bakom 'Miracle on Ice' – så hjälpte daladoldisen USA:s demontränare: "Utan mig så..."

Vi träffas på ett hotell i Göteborg.

Hans Westberg bor tillsammans med hustrun Siv i Halmstad, men tajmar in intervjun under ett besök hos barn och barnbarn i staden.

81-åringen må vara en doldis i Dalarna, men som gammal elithockeyspelare och förbundskapten i två OS-turneringar har en historia att berätta. Och en man som både har lurat döden och bidragit till ett mirakel är värd att lyssna på.

Min bror Sven omkom väldigt tragiskt i en drunkningsolycka 1957 när han var 13. Det var en fruktansvärd tragedi som var värre för mina föräldrar än mig själv

***

Hans Westberg tar fram pressklipp från tiden som förbundskapten i Nederländerna och Norge.

Tränarlivet tog honom till ishockeyvärldens mer perifera delar, men startpunkten är välbekant. Uppväxt i Vansbro under ett 1940-tal i Andra världskrigets skugga. Ransonering, umbäranden och knappa förhållanden.

– Pappa minns jag från de tidiga åren som en militärklädd gubbe som var hem med jämna mellanrum, men snart ryckte in igen. Morsan hade det tufft, även om vi hade mat för dagen.

Med freden 1945 kom ett folkhem att formas, och Hans Westberg blev en del av landets nya massrörelse: idrotten.

Blonda barn med pingisrack. Och hockeyklubba.

Han var aktiv i Vansbro AIK, provspelade med AIK från Solna i fotboll och hamnade i ishockeyns högsta serie med Mora IK.

Idrottslivet lekte.

Men så kom döden emellan.

– Min bror Sven omkom väldigt tragiskt i en drunkningsolycka 1957 när han var 13. Det var en fruktansvärd tragedi som var värre för mina föräldrar än mig själv. Jag bodde i Mora och spelade hockey medan de blev ensamma där hemma.

Ishockeyn blev ett sätt för familjen Westberg att försöka hantera det ogreppbara.

– Mamma och pappa åkte och såg de flesta av mina matcher. För mig gjorde hockeyn det lite lättare att gå vidare.

Karriären fortsatte i Strömsbro, Gävle Godtemplare och Skellefteå i högsta serien, innan han 1970 satte punkt i småländska Gislaved i division 2. Hans Westberg var bara 31, och lämnade isen med en känsla av att karriären kunde ha blivit något mer.

– Jag blev uttagen till ett landslagsläger i Södertälje en gång. Men jag spelade fotboll i Sandviken och vi hade precis fått barn, så jag tackade nej. Då sa uttagningskommitténs Göte Dahl till mig att jag kunde "känna mig blåst" på alla landslagsuppdrag i framtiden.

Som tränare skulle Hans Westberg få sin revansch.

– Jag är inte bitter, för jag fick ju välja mitt liv själv. Både jag och Siv utbildade oss till lärare och det hade vi en väldig glädje av då vi kunde få jobb vart vi än flyttade.

Problemet var att han alltid slog tillbaka när han fick en smäll

***

Herb Brooks kunde ha blivit historisk redan 1960, men som siste man petades han ur det amerikanska OS-laget.

Tre veckor senare såg Brooks på tv när laget han sånär blev en del av vann olympiskt guld. Men den då 22-årige collegespelaren visade inga spår av bitterhet. I stället sökte han upp tränaren Jack Riley efter turneringen för att krasst konstatera:

"Du måste ha tagit rätt beslut. Ni vann ju".

Herb Brooks tog plats i USA:s OS-lag såväl 1964 som 1968, men något guld blev det aldrig som spelare.

Som tränare skulle han få sin revansch.

***

Utbildad på GIH och med ett brinnande hockeyintresse sedan barnsben kom Hans Westberg att bli tränare. Han började tränarbanan i Gislaved, fortsatte i Halmstad och fick 1977 ett udda erbjudande.

– Arne Strömberg ringde och frågade om jag ville bli förbundskapten för Holland. Jag sa ja, utan att veta vad jag gav mig in på.

Nederländerna har ju sin fotboll och sin historia med Cruyff och Neeskens, Bergkamp och Robben.

Men Nederländerna och ishockey?

– I ligaspelet var det nära till slagsmål. Jag minns en kille som hette Jack de Heer och var jätteduktig. Problemet var att han alltid slog tillbaka när han fick en smäll. Jag att han skulle bli landslagsspelare den dag han slutade med det, och det gjorde han.

Med ett mer disciplinerat landslag kom Hans Westberg att göra spelarna – hälften av dem med kanadensiska rötter – till något av popstjärnor i sitt hemland. De vann ishockey-VM:s C-grupp 1978 (på Kanarieöarna!) och B-gruppen året därpå – varpå de sensationellt nog kvalade in till OS i Lake Placid 1980.

De orangea hockeykrigarna gjorde så pass mycket väsen av sig att de hördes ända till den Röda armén.

Missade en av grabbarna pucken så tog han spelaren i stället. Kedjekompisen fyllde på och så pang

***

Kring årsskiftet 1978-79 kom det mäktiga sovjetiska landslaget på besök till Nederländerna för att spela två vänskapsmatcher under en osedvanligt kall vinter.

Sovjet vann, förstås, båda matcherna klart. Men det var holländarnas chockstart i match 1 som gav Hans Westberg vissa förhoppningar om att Den stora röda maskinen gick att slå.

– Folk hade sån jäkla respekt för ryssarna. Inför första matchen sa jag till mina spelare att de fick göra vad de ville på isen, så länge de gav 120 procent.

Sagt och gjort.

– Vi gick ut och checkade stenhårt. Missade en av grabbarna pucken så tog han spelaren i stället. Kedjekompisen fyllde på och så "pang"! Vi ledde med 2–0 efter nån minut och vann första perioden med 3–1.

Hans Westberg skrattar gott åt minnet när hans holländska amatörer chockade världens bästa lag. Det var förvisso en vänskapsmatch som de till slut förlorade med 3–15, men att Nederländerna ens kunde störa Sovjet – som vunnit fem av de sex senaste OS-turneringarna – var en framgång i sig.

Än mer minnesvärd var resan hem från den andra matchen i Groningen ned till Amsterdam, dagen före nyårsafton.

– På den tiden fick vi ta oss till matchen bäst vi ville, vi hade inte ens en lagbuss. Privatpersoner körde oss till Groningen. Men efteråt gick det inte att ta sig hem med personbil, för det snöade så mycket. Vi var fem-sex man som skulle till Amsterdam, så jag frågade ryssarna om vi fick åka med dem.

Det sovjetiska landslaget – med ikoniske tränaren Viktor Tichonov, storstjärnor som Aleksandr Maltsev och framtidsnamn som Slava Fetisov - välkomnade holländarna ombord. Hans Westberg steg på, men beskedet togs inte emot med öppna armar av hans adepter.

– Nej, Corky de Graauw sa: "Ska jag sitta bredvid kommunisterna ska jag åtminstone köpa med öl".

Må hända var alkoholen det som smälte den imaginära järnridån lagen emellan. I dokumentären Miracle on Ice – den okända historien berättar målvaktslegendaren Vladislav Tretiak:

"Jag kan avslöja en hemlighet; vi drack öl på den där bussresan".

Det låter osannolikt att stenansiktet Viktor Tichonov skulle tillåta alkohol under ett landslagsuppdrag, men så var också förutsättningarna extraordinära.

– Efter en dryg timme fick vi fel på bussen, så vi blev ståendes på vägen i snödrev och minus 15.

Hans Westberg var elitspelare i ett decennium och coachade både Nederländerna och Norge i OS. Men scenerna som utspelade sig i Sovjets lagbuss är hans "finaste idrottsminne".

– Vi frös och huttrade, så ryssarna gav oss sina pälsjackor. Och efter en stund upptäckte vi att även ryssar gillar öl...

– Tichonov satt längst fram utan att röra en min, men bak i bussen turades spelarna om att sjunga julsånger. Plötsligt vände allt; från att ha värderat en grupp människor utifrån felaktiga föreställningar insåg vi att de där ryssarna inte var så tokiga. Idrotten förbrödrar och det var så fint att se. Till slut satt vi alla med tårar i ögonen.

Hur kommer du känna dig om ni spelar som alla andra mot ryssarna och förlorar med 12–2?

***

Med segern i B-VM i ryggen och sin friska satsning mot "omöjliga" Sovjet bjöds Hans Westberg in som talare på ett tränarsymposium i Montreal. Rubriken för hans föredrag var rak och enkel: How to beat the Russians.

Taktiken var även den rak och enkel, men kostade på att genomföra. Ryssarna skulle besegras med hög forechecking och stenhårt arbete.

– Om en ryss får slå passningar i fred är det kört. Men han gillar inte att åka på en hård tackling. Dräller de med pucken ska de få spö. De flesta lag backade hem mot Sovjet och gav dem tid. Jag sa tvärtom: anfall!

Bland åhörarna i publiken satt USA:s förbundskapten Herb Brooks och hans assisterande tränare Craig Patrick. Trion träffades efteråt för långa samtal där Hans Westbergs lilla handskrivna taktikbok – där olika spelscenarion ritats upp – låg som grund.

– Herb hade en fördel med sina vältränade spelare. De skulle orka spela den typen av hockey.

***

Hans Westberg fick rätt om de konditionsstarka amerikanerna. I Lake Placid-OS hamnade USA i underläge i sex av sina sju matcher, med hade en målskillnad på 27–6 i andra- och tredjeperioderna på vägen mot sitt skrällguld.

Nederländerna fick det som väntat tufft i ishockeyns finrum, men en seger och ett kryss gav åtminstone en niondeplats. Från sidan fick den då 41-årige Westberg i stället se Herb Brooks amerikanska collegespelare storma mot medaljrundan med ett högoktanigt presspel och en frejdig offensiv.

Men inför matchen mot storfavoriten hade Brooks börjat vackla. I en träningsmatch inför OS utklassades USA av Sovjet, och en 3–10-smäll kan få även den störste idealist att bli pragmatisk.

– Kvällen före matchen kom Herb till mitt hotellrum: "De skjuter mig om jag inte ändrar taktik", sa han och syftade på pressen som tyckte att USA skulle lägga sig på försvar.

– Jag sa till honom: Hur kommer du känna dig om ni spelar som alla andra mot ryssarna och förlorar med 12–2? Du har jobbat så länge för att få ut all kraft i en match som den här, ska du då slänga bort allt för medias skull?

Kanske tog Hans Westbergs uppmaning skruv. I filmen Miracle från 2004 är en av höjdpunkterna när Kurt Russell besjälar Herb Brooks brantdal inför nedsläpp:

"Möter vi Sovjet tio gånger kanske de vinner nio. Men inte den här kvällen... I kväll är vi världens bästa hockeylag".

Jag har inte sett så många flaggor sen 60-talet... Och på den tiden brände vi dem

***

De kanske inte var världens bästa hockeylag ens den där fredagskvällen i Olympic Center för exakt fyrtio år sedan. Men USA fick i varje fall stopp på lagmaskinen från öst.

2–2 efter första perioden, sedan Mark Johnson kvitterat med 19.59 på matchuret. Ett mål som fick stjärnmålvakten Tretiak utbytt till förmån för Vladimir Myshkin.

2–3-underläge inför tredje perioden, men så vändningen:

* 3–3 av Mark Johnson efter 8.39.

* 4–3 av Mike Eruzione efter 10.00.

Matchvinnarens efternamn betyder utbrott på italienska, och Mike Euroziones mål satte fyr på en långtifrån hockeyfrälst nation.

För det här var mer än en hockeymatch. Det här var väst mot öst mitt under Kalla kriget. Och med en krisande ekonomi, skenande bensinpriser samt ett pågående gisslandrama i Iran behövde USA något att enas kring.

I Lake Placid stockades trafiken av alla flaggviftande, glädjerusiga åskådare som vällde ut ur arenan. Två dagar senare slog USA Finland och säkrade guldet.

"Jag har inte sett så många flaggor sen 60-talet", sa en åskådare.

"Och på den tiden brände vi dem".

***

Hans Westberg fick från läktarplats bevittna "Miracle on Ice" – som 1999 utsågs till århundradets största idrottshändelse av idrottsmagasinet Sports Illustrated.

Sedan reste han hem till Nederländerna för att träna klubblaget De Bisschop i Amsterdam ytterligare en säsong, innan flytten gick vidare till Hamar och Norges landslag. Tränarkarriären rundades sedan av där den började: i Gislaveds SK.

1990 skrev han boken Innan hjärtat slutat slå om sin hjärtinfarkt och efterföljande bypass-operation.

Westbergs personliga mirakel.

Hans del i USA:s ismirakel hade nog förblivit okänd om inte den där tv-dokumentären gett historien nytt ljus. Och så här fyrtio år senare är det på tiden att daladoldisen kliver ur den idrottshistoriska skuggan, för som han säger:

– Om jag är helt ärlig hade inte USA vunnit den där matchen utan mig. Hade inte jag och Herb Brooks haft vårt möte så hade han ändrat sig.

Sitt största erkännande fick kanske Hans Westberg när telefonen ringde hemma i Amsterdam en tid efter OS. Det var en nybliven OS-mästare i andra änden:

"Hej Hans, det är Herb. Du hade rätt om det här också".

