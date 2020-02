Ökar beredskapen efter SMHI:s stormvarning: "Följer kontinuerligt utvecklingen"

I ett pressmeddelande skriver Ellevio att stormen väntas sig in över Dalarna med vindbyar på upp till 22-23 meter per sekund under söndag kväll. Stormvarningen gör att elnätsföretaget fördubblar beredskapen för att snabbt kunna hantera störningar och eventuella strömavbrott i samband med stormen.

- Som en följd har vi valt att fördubbla beredskapen under helgen, både med montörer i de aktuella områdena, vår kundservice och på företagets driftcentral. Vi följer kontinuerligt utvecklingen av prognoserna från SMHI och kommer göra en ny avvägning under lördagen, säger Anders Ekberg, chef för nätdrift på Ellevio, i ett pressmeddelande.