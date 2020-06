Oklart när de kan återvända till USA – Wahlén och Winka in i KIK:s trupp: "En bonus"

Kvarnsvedens IK hade egentligen inte räknat med Jenny Wahlén och Karin Winka alls.

De skulle ha kommit tillbaka från studierna i USA när Elitettan-säsongen redan startat och sedan återvänt mitt under sommaren.

Men uppehållet från universitetsstudierna, i Portland, Oregon, respektive Statesboro, Georgia, har redan blivit kraftigt förlängt då Wahlén och Winka tvingades lämna USA på grund av coronapandemin redan i mitten av mars.

– Jag hade redan skrivit över mig till Kvarnsveden under hösten efter att ha spelat i Sandvikens IF innan jag flyttade till USA, men visste inte hur nye sportchefen (Fredrik Andersson) ville göra. Jag hörde av mig och frågade om jag fick komma och träna och det fick jag, berättar Winka.

När KIK startade upp träningen igen i början av april var både Winka och Wahlén med.

Och nu vet ingen när tjejerna kan återvända till det hårt pandemidrabbade USA.

Sveriges regering avråder i dagsläget från onödiga resor till och med den 15 juli. Under onsdagen väntas besked kring reserestriktioner under sommaren komma. Samtidigt måste just nu alla som reser in i USA isolera sig i 14 dagar.

När det gäller universiteten i USA så kommer all sommarundervisning att ske online, men University of Portland tänker sig i dagsläget starta upp höstterminen den 17 augusti och Georgia Southern University siktar också på att ha "ansikte mot ansikte"-undervisning från och med höstterminen.

– Jag planerar att åka tillbaka och jag tror med största sannolikhet att de kommer att öppna upp igen, men det kommer nya beslut hela tiden, säger Karin Winka.

Under tiden har Kvarnsvedens IK-tränaren Fredrik Bengtsson fått två spelare ytterligare till den trupp på 20 spelare som laget inledde säsongen med.

– Det här blev en bonus. De har bidragit med bra konkurrens i träning. Sedan har vi planerat för att de ska åka över i slutet av juli. Men just nu är de våra spelare och ingår i truppen som vilka spelare som helst, säger han.

Karin Winka ansågs vara en supertalang när hon fick chansen från start i tolv av 26 matcher av dåvarande tränarna Björn Lindén och Fredrik Bengtsson i Elitettan 2018:

– Jag kommer tillbaka med mycket ny erfarenhet, både från spel på lägre nivå med Sandvikens IF men även från collegefotbollen i USA. Sedan är jag ganska lika den spelare jag var innan, en kantspelare som tycker om att löpa på kanten.

Hur ser du på konkurrenssituationen?

– Nu när vi bara har tränat har vi varit fyra kantspelare och jag ser det som en fördel. Det är ingen självklarhet att man ska spela varje match och det gör att man måste vara skärpt hela tiden.

Kvarnsvedens IK inleder Elitettan-säsongen med hemmamatch mot Mallbacken, preliminärt söndag den 14 juni.