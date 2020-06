Olja kan rinna ut i Väsman

Det var under förra torsdagen som det inträffade ett stort läckage av transformatorolja på ABB i Ludvika. Det handlade om väldigt stora mängder olja, cirka 1 000 liter. Oljan rann sedan ut i kulvertar och ledningar och vidare ut över Lyviksvägen och var på väg ned mot sjön Väsman.

Räddningstjänsten Dala Mitt lyckades stoppa läckaget genom att valla in oljan och skapa en fördämning. ABB:s insatsstyrka kallades också in. Saneringsarbetet fortsatte under midsommarafton.

Det akuta hotet är avvärjt, men fortfarande återstår arbete med sanering då rester av olja finns kvar. Därefter kommer en besiktning att göras.

– Vi bevakar detta kontinuerligt. Så vitt vi kan se så rann oljan inte ned i Väsman. Men oljan finns kvar i ledningar och om det blir häftigt regn kan den rinna ned i sjön, säger Göran Eriksson.